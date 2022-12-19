Про це він сказав під час виступу на зустрічі лідерів Об’єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства (JEF) в Латвії.

"Ми маємо чітко розуміти, що будь-який односторонній заклик Росії до припинення вогню є абсолютно безглуздим у поточному контексті… Росія використає це для перегрупування, посилення своїх військ, і поки вони не відступлять із завойованої території, не може й не повинно бути справжніх переговорів", – сказав Сунак.

Прем'єр Британії зазначив, що українці продемонстрували: завдяки їхній рішучості Путін усвідомлює, що не може перемогти на полі бою. І зараз він посилює конфлікт, спричиняючи жахливі наслідки для народу України.

Ріші Сунак також закликав надати Україні більше військової допомоги відповідно до вимог поточної ситуації.

"Це означає більше систем ППО, це означає артилерію, це означає бронетехніку", – додав він.

Також він наголосив, що необхідно зосередитися "на зниженні спроможності Росії перегруповуватися та поповнювати запаси, а це означає переслідування її ланцюгів поставок і припинення міжнародної підтримки".

"Я вважаю, що наша колективна рішучість зрозуміла, і ми підтримували й будемо підтримувати Україну. І це перш за все тому, що їхня безпека – це наша безпека", – додав Сунак.

Перед Об’єднаними експедиційними силами (групою на чолі з Британією, до якої входять Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія та Швеція) онлайн виступив Володимир Зеленський. Він закликав учасників JEF надати Україні більше озброєння, щоб допомогти перемогти у війні.

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