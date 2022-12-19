"Саме зараз залежить, коли і як закінчиться ця війна": Зеленський закликав лідерів JEF надати Україні більше озброєння
Президент України Володимир Зеленський просить лідерів Об’єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства надати Україні більше озброєння, адже це змінить хід війни та наблизить перемогу
Про це йдеться в заяві Зеленського під час з'їзду лідерів Об’єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства (JEF).
"Саме зараз і багато в чому саме від вас залежить, коли і як закінчиться ця війна. І все дуже конкретно. Що успішніші наші сили оборони, то швидше російська агресія зазнає краху. Зима зараз – це справді вирішальний час.
Час, коли можна ухвалити рішення, результати яких вже навесні дадуть змогу окреслити відновлення нашої територіальної цілісності й гарантування того, що російський реваншизм ніколи більше не здолає кордон України, а отже – Європи", – наголосив президент України.
Зеленський звернувся особисто до лідерів. Зокрема у прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака український президент попросив збільшити постачання систем ППО й допомогти пришвидшити рішення партнерів.
Премʼєр-міністру Норвегії Йонас Гар Стеру дякує за зенітно-ракетні комплекси NASAMS.
"Коли ми зможемо повністю захистити українське небо, це означатиме демонтаж останньої великої російської можливості тероризувати Україну. Стовідсотковий повітряний щит для України – це буде один із найбільш успішних кроків проти російської агресії. І цей крок потрібен саме зараз", – наголосив Зеленський.
Україні зараз необхідні сучасні та ефективні танки Leopard, про це президент наголосив у зверненні до пані міністра оборони Нідерландів Кайсм Оллонгрен.
"Немає жодного пояснення тому, що Україна досі не отримала рішення про надання сучасних та ефективних танків, зокрема "Леопардів". Це життєво необхідно! Я прошу вас разом із партнерами вийти на це рішення, допомогти нам. Я прошу продовжити нашу співпрацю щодо танків радянського зразка, необхідних снарядів, а також комплексів "Гарпун" та інших артилерійських систем", - наголосив український очільник.
Також Зеленський звернувся до премʼєр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона щодо самохідних артилерійських установок Archer, зенітно-ракетних комплексів RBS-98 і літаків Gripen.
До президента Литви Ґітанаса Гітанаса, премʼєр-міністрів Латвії Кріш'яніса Каріньша та Естонії Каї Каллас адресував подяки та пропозиції про подовження співпраць.
Крім того, президент України звернувся до віцепрем'єра – міністра оборони Данії Якоба Еллеман-Єнсена щодо самохідної артустановки CAESAR та до президента Фінляндії Сауля Нііністьо, щодо важливих, для нашої країни, засобів радіоелектронної боротьби, протидії безпілотникам і комплексів MLRS.
- Як відомо, міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес не виключає можливості постачання Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow.
- До кінця року в Британії буде завершено підготовку майже 10 тис. українських військових, а з 1 січня 2023 року підготовку розпочнуть іще 19 200 солдатів і офіцерів.
- 9 грудня повідомлялося, що Норвегія надасть Україні $100 млн на відновлення пошкодженої війною інфраструктури. Тоді ж інформували, що Естонія відправила ще 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням для України. Міненерго також звітувало, що Франція передала Україні 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону.
- 10 грудня пресслужба Ради ЄС звітувала, що установа досягла угоди щодо пакета законодавчих актів, який дозволить надавати фінансову допомогу Україні протягом 2023 року у розмірі 18 мільярдів євро.
- Велика Британія наступного року планує передати українським військовим кілька сотень тисяч артилерійських боєприпасів на загальну суму близько 250 млн фунтів.
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