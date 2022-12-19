Про це йдеться в заяві Зеленського під час з'їзду лідерів Об’єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства (JEF).

"Саме зараз і багато в чому саме від вас залежить, коли і як закінчиться ця війна. І все дуже конкретно. Що успішніші наші сили оборони, то швидше російська агресія зазнає краху. Зима зараз – це справді вирішальний час.

Час, коли можна ухвалити рішення, результати яких вже навесні дадуть змогу окреслити відновлення нашої територіальної цілісності й гарантування того, що російський реваншизм ніколи більше не здолає кордон України, а отже – Європи", – наголосив президент України.

Зеленський звернувся особисто до лідерів. Зокрема у прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака український президент попросив збільшити постачання систем ППО й допомогти пришвидшити рішення партнерів.

Премʼєр-міністру Норвегії Йонас Гар Стеру дякує за зенітно-ракетні комплекси NASAMS.

"Коли ми зможемо повністю захистити українське небо, це означатиме демонтаж останньої великої російської можливості тероризувати Україну. Стовідсотковий повітряний щит для України – це буде один із найбільш успішних кроків проти російської агресії. І цей крок потрібен саме зараз", – наголосив Зеленський.

Україні зараз необхідні сучасні та ефективні танки Leopard, про це президент наголосив у зверненні до пані міністра оборони Нідерландів Кайсм Оллонгрен.

"Немає жодного пояснення тому, що Україна досі не отримала рішення про надання сучасних та ефективних танків, зокрема "Леопардів". Це життєво необхідно! Я прошу вас разом із партнерами вийти на це рішення, допомогти нам. Я прошу продовжити нашу співпрацю щодо танків радянського зразка, необхідних снарядів, а також комплексів "Гарпун" та інших артилерійських систем", - наголосив український очільник.

Також Зеленський звернувся до премʼєр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона щодо самохідних артилерійських установок Archer, зенітно-ракетних комплексів RBS-98 і літаків Gripen.

До президента Литви Ґітанаса Гітанаса, премʼєр-міністрів Латвії Кріш'яніса Каріньша та Естонії Каї Каллас адресував подяки та пропозиції про подовження співпраць.

Крім того, президент України звернувся до віцепрем'єра – міністра оборони Данії Якоба Еллеман-Єнсена щодо самохідної артустановки CAESAR та до президента Фінляндії Сауля Нііністьо, щодо важливих, для нашої країни, засобів радіоелектронної боротьби, протидії безпілотникам і комплексів MLRS.