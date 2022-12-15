З 1 січня підготовку в Британії розпочнуть іще понад 19 тис. українських військових

Про це 15 грудня повідомив Надзвичайний і Повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

"За вісім років війни інструктори з Великої Британії навчили близько 25 тис. наших офіцерів і солдатів, перебуваючи в Україні. Наразі цю роботу перенесено до Великої Британії. До Нового року ми закінчуємо підготовку майже 10 тис. військових, а починаючи з 1 січня, ще 19 200 солдатів і офіцерів будуть навчені на території Великої Британії", - сказав дипломат.

"Більшість із них - це піхота, серед них обираються лідери, з яких виростатиме сержантський корпус. Також з них будуть підростати наступні молоді командири", - уточнив Пристайко.

16 листопада Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 19 лютого 2023 року.

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