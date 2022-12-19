Про це повідомляє сайт британського уряду.

Премʼєр-міністр Британії Ріші Сунак оголосить про новий пакет військової допомоги для України під час саміту Об'єднаних експедиційних сил (JEF), який відбудеться у Латвії 19 грудня.

Також на зустрічі керівництво Британії, Нідерландів, Північної Європи та країн Балтії будуть обговорювати подальші кроки щодо протидії російській агресії.

У Лондоні вважають, що новий пакет військової допомоги стану постійним припливом дуже необхідних на цій війні артилерійських боєприпасів протягом 2023 року.

Премʼєр Ріші Сунак закликає не тільки зберігти, але й посилити військову допомогу Україні у наступному році.

"Велика Британія та наші європейські союзники йдуть пліч-о-пліч у нашій відповіді на вторгнення в Україну, і ми знову як і раніше непохитні в наших прагненнях до миру в Європі. Але для досягнення миру ми повинні стримувати агресію, і наші спільні розгортання по всьому регіону життєво важливі для забезпечення того, щоб ми могли реагувати на найсерйозніші загрози", - йдеться у заяві британського прем'єра.

Зазначимо, що на зустрічі JEF зберуться лідери Фінляндії, Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Нідерландів, Швеції та Великої Британії, також виступить президент України Володимир Зеленський.

Зазначається, що Британія лідирувала у наданні оборонної допомоги Україні, включаючи відправку реактивних систем залпового вогню та нещодавно 125 зенітних знарядь, а також понад 100 тисяч боєприпасів з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як відомо, міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес не виключає можливості постачання Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow.

До кінця року в Британії буде завершено підготовку майже 10 тис. українських військових, а з 1 січня 2023 року підготовку розпочнуть іще 19 200 солдатів і офіцерів.

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