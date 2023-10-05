Армія РФ вдарила по лікарні у Бериславі На Херсонщині: 2 поранених медпрацівників
У четвер, 5 жовтня, російські терористи вдарили по медичному закладу у Бериславі Херсонської області. Унаслідок цього два медпрацівники отримали поранення
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"У Бериславі – пряме влучання в лікарню. Вщент знищено четвертий поверх, ще один – частково. Також ворожим вогнем пошкоджено машини "екстренки", - написав Прокудін.
За його словами, станом на 13:30 відомо про 2 постраждалих. У водія карети "швидкої" перелом ноги та поранення голови. Фельдшер дістав контузію.
- Також зранку російська окупаційна армія вбила двох мешканців Херсона, вдаривши по місту з артилерії.
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