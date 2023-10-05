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Армія РФ вдарила по лікарні у Бериславі На Херсонщині: 2 поранених медпрацівників

5 жовтня, 2023 четвер
13:41
Війна з Росією Берислав. Херсонщина

У четвер, 5 жовтня, російські терористи вдарили по медичному закладу у Бериславі Херсонської області. Унаслідок цього два медпрацівники отримали поранення

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"У Бериславі – пряме влучання в лікарню. Вщент знищено четвертий поверх, ще один – частково. Також ворожим вогнем пошкоджено машини "екстренки", - написав Прокудін.

За його словами, станом на 13:30 відомо про 2 постраждалих. У водія карети "швидкої" перелом ноги та поранення голови. Фельдшер дістав контузію.

  • Також зранку російська окупаційна армія вбила двох мешканців Херсона, вдаривши по місту з артилерії.
Україна
російська армія
Херсонщина
ракетний удар
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