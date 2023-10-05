Росіяни зранку обстріляли Херсон: загинуло двоє людей

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 9:30 окупанти з артилерії вдарили по середмістю Херсона, внаслідок чого смертельні поранення отримали чоловік і жінка", - написав він.

Як уточнив голова ОП Андрій Єрмак, загиблий чоловік був комунальником, який обрізав дерева.

Фото: t.me/olexandrprokudin