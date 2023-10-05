Росіяни зранку обстріляли Херсон: загинуло двоє людей
Зранку 5 жовтня російська окупаційна армія вбила двох мешканців Херсона, вдаривши по місту з артилерії
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Близько 9:30 окупанти з артилерії вдарили по середмістю Херсона, внаслідок чого смертельні поранення отримали чоловік і жінка", - написав він.
Як уточнив голова ОП Андрій Єрмак, загиблий чоловік був комунальником, який обрізав дерева.
Фото: t.me/olexandrprokudin
- 2 жовтня внаслідок обстрілів Херсона загинув поліцейський.
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