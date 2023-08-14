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Армія РФ вночі вдарила по житлових кварталах Херсона: постраждали троє людей

14 серпня, 2023 понедiлок
08:32
Війна з Росією Обстріли Херсона, Херсонщина

Вночі на 14 серпня російська армія вдарила по житлових кварталах Херсона, внаслідок чого двоє чоловіків та жінка зазнали поранень

Про це в telegram-каналі повідомив голова Херсонської ОВА Прокудін Олександр.

"Через нічні російські обстріли Херсона постраждали мирні люди.  Близько 2:00 армія РФ вкотре вдарила по житлових кварталах міста", - написав він. 

Прокудін зазначив, що двоє чоловіків, 48 та 44 роки, отримали важкі поранення, у 85-річної жінки – травми середнього ступеня тяжкості. Усіх потерпілих шпиталізували до лікарень. 

  • У ніч на 14 серпня російські терористи атакували Одесу ракетами й дронами: унаслідок цього є троє постраждалих, спалахнуло кілька пожеж, уламками пошкоджено гуртожиток та супермаркет.
Суспільство
російська армія
Херсон
Військові новини
ракетний удар
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