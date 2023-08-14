Про це в telegram-каналі повідомив голова Херсонської ОВА Прокудін Олександр.

"Через нічні російські обстріли Херсона постраждали мирні люди. Близько 2:00 армія РФ вкотре вдарила по житлових кварталах міста", - написав він.

Прокудін зазначив, що двоє чоловіків, 48 та 44 роки, отримали важкі поранення, у 85-річної жінки – травми середнього ступеня тяжкості. Усіх потерпілих шпиталізували до лікарень.