Армія РФ вночі вдарила по житлових кварталах Херсона: постраждали троє людей
Вночі на 14 серпня російська армія вдарила по житлових кварталах Херсона, внаслідок чого двоє чоловіків та жінка зазнали поранень
Про це в telegram-каналі повідомив голова Херсонської ОВА Прокудін Олександр.
"Через нічні російські обстріли Херсона постраждали мирні люди. Близько 2:00 армія РФ вкотре вдарила по житлових кварталах міста", - написав він.
Прокудін зазначив, що двоє чоловіків, 48 та 44 роки, отримали важкі поранення, у 85-річної жінки – травми середнього ступеня тяжкості. Усіх потерпілих шпиталізували до лікарень.
- У ніч на 14 серпня російські терористи атакували Одесу ракетами й дронами: унаслідок цього є троє постраждалих, спалахнуло кілька пожеж, уламками пошкоджено гуртожиток та супермаркет.
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