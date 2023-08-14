Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Ворог атакував Одесу: є постраждалі, від падіння уламків ракет спалахнуло кілька пожеж
Оновлено

Ворог атакував Одесу: є постраждалі, від падіння уламків ракет спалахнуло кілька пожеж

14 серпня, 2023 понедiлок
06:10
Війна з Росією Атака на Одесу

У ніч на 14 серпня російські терористи атакували Одесу ракетами й дронами: унаслідок цього є троє постраждалих, спалахнуло кілька пожеж, уламками пошкоджено гуртожиток та супермаркет

Про це розповів речник Української добровольчої армії "Південь", голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

"Ворог тричі атакував  вночі Одещину, застосувавши дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук, та 8 ракет морського базування типу "Калібр", - написав він.

Атака на Одесу

Фото: ОК "Південь"

Силам протиповітряної оборони вдалося відбити всі атаки ворога. Проте внаслідок збиття ракет, які противник спрямував у середмістя Одеси, уламками пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет. 

"Вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечено вікна та балкони, побито припарковані поруч автівки. На двох об'єктах спалахнули пожежі. Вогнеборці працюють над їх ліквідацією", - наголошує Братчук.

Атака на Одесу

Фото: ОК "Південь"

Крім того, він уточнив, що троє постраждалих є співробітниками супермаркету.

Станом на 03:02 про постраждалих повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він зазначив, що є інформація про трьох постраждалих від атаки російських терористів по Одесі.

"Людям надається вся необхідна медична допомога", - наголошував Кіпер.

Атака на Одесу

Фото: ОК "Південь"

У той час росіяни продовжували атакувати Одещину, тож він закликав лишатися в укриттях та не знімати роботу сил ППО.

А до цього говорив, що від падіння уламків ракет спалахнуло кілька пожеж у місті. У будівлях вибуховою хвилею було вибито вікна.

Тривогу на Одещині оголосили о 02:43. 

"Одеська область, знову повітряна тривога! Всі в укриття! Загроза застосування ударних БПЛА!" - писав тоді голова Одеської ОВА.

Після цього про атаку заявляв полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров: "Ворог продовжує атакувати. Знов спрямував ударні дрони по південних областях! Не залишайте укритих! Не викривайте роботу ППО!"

Відбій небезпеки в регіоні припав на 03:23.

  • У ніч з 1 на 2 серпня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України. Пошкоджень в Одеській області зазнали об'єкти портової та промислової інфраструктури, елеватор й морський вокзал.


 

Росія
Одеса
російська армія
Одещина
безпілотник
Військові новини
ракетний удар
Читайте також:
ЗСУ
13 серпня, 2023 неділя
ISW: ЗСУ закріпилися на лівому березі Дніпра у Херсонській області, проте це ще не плацдарм
Віталій Портников
13 серпня, 2023 неділя
Сьогодні руйнується ще один важливий міф, з яким варто попрощатися, - Портников
Кримський міст
13 серпня, 2023 неділя
Зеленський пояснив "красномовне задимлення на Кримському мосту"
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.97
    Купівля 36.97
    Продаж 37.68
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
14 серпня
06:39
російські військові окупанти
ISW: Російський інформаційний простір використовує успіх ЗСУ в Урожайному для критики свого командування
05:36
Олександр Кубраков
Україна закликала ООН відреагувати на терор Росії у Чорному морі
00:33
Що залишили по собі окупанти на Харківщині
Росіяни на окупованих територіях України погрожують старшокласникам не видати атестати без наявності паспорта РФ
00:13
У Махачкалі перекрили федеральну трасу
У Дагестані обурені відсутністю світла та води жителі перекрили федеральну трасу
00:02
знищені окупанти
ЗСУ за добу на Таврійському напрямку знищили 269 військових РФ
2023, неділя
13 серпня
23:45
військовий переворот у Нігері
Лідер військового перевороту в Нігері заявив про відкритість до переговорів з ECOWAS
23:24
Російський майор Юрій Томов в українському полоні
"Бездумна політика Путіна": Полонений на лівобережжі Херсонщини російський комбат Томов здав позиції РФ й розповів про настрої окупантів
23:19
землетрус
У КНДР сталися два землетруси біля ядерного полігону
22:57
Окупанти атакували 8 громад на Сумщині: пошкоджено багатоповерхівку
22:40
Російський генерал-полковник Михайло Теплинський
Народився на Донеччині, дружина з Миколаєва: журналіст озвучив біографію генерала Теплинського, що очолює бойові дії окупантів
22:32
Кримський міст
Зеленський пояснив "красномовне задимлення на Кримському мосту"
21:51
F-16
Україна може досягти успіху під час контрнаступу і без F-16, - NYT
21:46
Оновлено
Олександр Зубков (ліворуч), Верес - Шахтар
УПЛ: результати і розклад усіх матчів 3-го туру чемпіонату України з футболу
21:33
В Ірані стався теракт в мавзолеї: щонайменше 2 людей загинули
21:22
Денис Шмигаль
Формуємо багаторівневий захист для енергетичних об’єктів, - Шмигаль
21:12
крилата ракта "Калібр"
Росіяни вивели у Чорне море надводний ракетоносій із 8 "калібрами"
21:09
Голосування у Польщі
Одночасно з виборами в Польщі восени пройде референдум: які виносяться питання
21:00
Оновлено
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
Росіяни кажуть, що відкрили вогонь аби зупинити суховантаж на шляху до Ізмаїла. Але інших підтверджень немає
20:59
Ексклюзив
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Командир роти ударних БПЛА розповів, як ЗСУ протидіють дронам РФ
20:41
Херсонщина
Армія РФ обстріляла Херсонщину: є пораненні, пошкоджені приватні будинки
20:34
Росіяни зруйнували 10 приватних будинків, вдаривши по Словʼянську
Росіяни вдарили по Торецьку та Сіверську на Донеччині: 2 поранених
20:24
Бєлгород. Пошкоджений фасад на Єсеніна
Піcля роботи ППО у Бєлгороді постраждала від вибуху багатоповерхівка
20:22
спека
Вчені встановили максимальну температуру, яку може витримати організм людини
20:15
Олаф Шольц
"Є сенс продовжувати ці переговори": Шольц прокоментував зустріч у Саудівській Аравії щодо України
20:02
OPINION
Андрій Кокотюха
Щоб українці читали більше, не досить видавати книжки та відкривати книгарні
19:55
ЗСУ
Куп'янськ, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка: у Генштабі ЗСУ розповіли, на яких напрямках стримується наступ росіян
19:53
Сергій Пашинський
Близька до Пашинського компанія "Українська бронетехніка" забезпечила критичні надходження зброї та стала найбільшим приватним постачальником Міноборони України, - New York Times
19:41
на фото: галактика
Землю накрив потужний Персеїдський метеорний дощ
19:01
Олексій Резніков
На лінії фронту є ділянки, де до 5 мін на квадратний метр, - Резніков
18:26
Живиця та Рудик тримають прапор "Смоленської держави"
"В союзі з майбутньою Білоруссю": депутат облради зі Смоленщини виїхав до ЄС й оголосив про боротьбу за відокремлення від Росії
18:05
OPINION
Ігор Гулик
Арестович і омари
17:58
Олаф Шольц
Ракети Taurus для України: Шольца звинувачують у нерішучості, а сам він каже про "ретельну перевірку рішень"
17:12
Тисяча українських морпіхів повертається з навчання у Британії
Вчилися десантуванню з надувних човнів, міським боям та вибуховій справі: ще тисяча українських морпіхів повертається з навчання у Британії
16:59
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
Польща прикриє кордон з Білоруссю вертольотами "Апачі" й танками "Абрамс"
16:50
Руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі
Атака "Оніксами" по Одесі: журналісти встановили російських командирів
16:29
Павло Лебідь, Паша "Мерседес"
Суд продовжив дію обмежень, накладених на митрополита Павла
16:16
Ексклюзив
Херсон
Виїзд з п'ятої спроби: акторка з Херсона про досвід життя в окупації та евакуацію
16:08
Оновлено
Обстріл Херсонщини 13 серпня
Російська армія обстріляла Херсонщину: 7 людей загинули, серед них - сім'я з дітьми
16:05
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 серпня: скільки коштує євро та долар
16:01
OPINION
Олексій Голобуцький
Для держзрадників слід скасувати заставу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV