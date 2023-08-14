Про це розповів речник Української добровольчої армії "Південь", голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

"Ворог тричі атакував вночі Одещину, застосувавши дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук, та 8 ракет морського базування типу "Калібр", - написав він.

Фото: ОК "Південь"

Силам протиповітряної оборони вдалося відбити всі атаки ворога. Проте внаслідок збиття ракет, які противник спрямував у середмістя Одеси, уламками пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет.

"Вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечено вікна та балкони, побито припарковані поруч автівки. На двох об'єктах спалахнули пожежі. Вогнеборці працюють над їх ліквідацією", - наголошує Братчук.

Фото: ОК "Південь"

Крім того, він уточнив, що троє постраждалих є співробітниками супермаркету.

Станом на 03:02 про постраждалих повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він зазначив, що є інформація про трьох постраждалих від атаки російських терористів по Одесі.

"Людям надається вся необхідна медична допомога", - наголошував Кіпер.

Фото: ОК "Південь"

У той час росіяни продовжували атакувати Одещину, тож він закликав лишатися в укриттях та не знімати роботу сил ППО.

А до цього говорив, що від падіння уламків ракет спалахнуло кілька пожеж у місті. У будівлях вибуховою хвилею було вибито вікна.

Тривогу на Одещині оголосили о 02:43.

"Одеська область, знову повітряна тривога! Всі в укриття! Загроза застосування ударних БПЛА!" - писав тоді голова Одеської ОВА.

Після цього про атаку заявляв полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров: "Ворог продовжує атакувати. Знов спрямував ударні дрони по південних областях! Не залишайте укритих! Не викривайте роботу ППО!"

Відбій небезпеки в регіоні припав на 03:23.

У ніч з 1 на 2 серпня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України. Пошкоджень в Одеській області зазнали об'єкти портової та промислової інфраструктури, елеватор й морський вокзал.



