Армія РФ вранці вдарила по центру Херсона: є влучання у багатоповерхівки

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Сьогодні близько 5-ї години російські окупаційні війська з тимчасово окупованого лівобережжя знову вдарили по центру Херсона", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські окупанти атакували житлові будинки. Станом на 9 ранку інформація щодо постраждалих уточнюється.