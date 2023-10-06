Армія РФ вранці вдарила по центру Херсона: є влучання у багатоповерхівки
Вранці п'ятниці, 6 жовтня, російські терористи вдарили по центру міста Херсон. Окупанти влучили у житлові багатоповерхівки
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
"Сьогодні близько 5-ї години російські окупаційні війська з тимчасово окупованого лівобережжя знову вдарили по центру Херсона", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російські окупанти атакували житлові будинки. Станом на 9 ранку інформація щодо постраждалих уточнюється.
- Зранку 5 жовтня російська окупаційна армія вбила двох мешканців Херсона, вдаривши по місту з артилерії.
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