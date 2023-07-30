Армія РФ за добу обстріляла 22 населених пункти Сумщини: поранена людина

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Зазначається, що окупанти протягом дня здійснили 32 ворожі обстріли. Обстріляно 22 населених пункти у 7 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Есманській, Зноб-Новгородській, Середино-Будській, Великописарівській.

У результаті обстрілів з міномета, САУ та артилерії по Краснопільській громаді одна людина отримала поранення. Також пошкоджено 3 приватні будинки та СТО.

Також ворог з міномета обстріляв Білопільську, Есманську, Зноб-Новгородську, Середино-Бідську та Великописарівську громади. Юнаківська громада зазнала артобстрілу з САУ.

Крім цього, на Есманську російські військові скинули 2 вибухових зарядів ВОГ з безпілотника. Також, крім мінометного обстрілу ворог бив з артилерії та атакував дроном Середино-Будську громаду. Пошкоджено водонапірну вежу. А по Великописарівській окупанти завдали ударів зі ствольної артилерії та скинули з БПЛА один вибуховий заряд ВОГ.