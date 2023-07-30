Армія РФ за добу обстріляла 22 населених пункти Сумщини: поранена людина
Російські терористи за добу, 30 липня, вкотре вдарили по прикордонних населених пунктах Сумської області. Унаслідок атак одна людини отримала поранення
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Зазначається, що окупанти протягом дня здійснили 32 ворожі обстріли. Обстріляно 22 населених пункти у 7 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Есманській, Зноб-Новгородській, Середино-Будській, Великописарівській.
У результаті обстрілів з міномета, САУ та артилерії по Краснопільській громаді одна людина отримала поранення. Також пошкоджено 3 приватні будинки та СТО.
Також ворог з міномета обстріляв Білопільську, Есманську, Зноб-Новгородську, Середино-Бідську та Великописарівську громади. Юнаківська громада зазнала артобстрілу з САУ.
Крім цього, на Есманську російські військові скинули 2 вибухових зарядів ВОГ з безпілотника. Також, крім мінометного обстрілу ворог бив з артилерії та атакував дроном Середино-Будську громаду. Пошкоджено водонапірну вежу. А по Великописарівській окупанти завдали ударів зі ствольної артилерії та скинули з БПЛА один вибуховий заряд ВОГ.
- Увечері суботи, 29 липня, російські терористи обстріляли заклад освіти у Сумах. Внаслідок удару дві людини загинули, ще щонайменше 20 отримали поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.06
Купівля 37.06Продаж 37.84
-
EUR
Купівля 41.01Продаж 41.99
- Актуальне
- Важливе