Армія РФ за добу здійснила 21 обстріл прикордоння Сумщини: пошкоджені приватні будинки
Російські окупанти протягом 6 серпня завдали 21 удар по прикордонню Сумської області. Унаслідок цього пошкодженні приватні будинки жителів
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Зазначається, що окупанти обстріляли 14 населених пунктів у 7 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Хотінській, Середино-Будській, Шалигинській, Есманській, Новослобідській:
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Краснопільська громада: росіяни здійснили мінометний обстріл та били з артилерії.
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Білопільська громада: ворог вдарив артилерією та здійснив мінометний обстріл.
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Есманська громада: російська армія здійснила мінометний та кулеметний обстріл. Також били артилерією.
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Середино-Будська громада: ворог здійснив мінометний та артилерійський обстріл. Зазначається, що внаслідок цього пошкоджено господарчу будівлю, паркан та мопед.
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Шалигінська громада: окупанти здійснили мінометний обстріл.
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Новослобідська громада: армія Росії вдарила з міномету та гранатомету.
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Хотінська громада: ворог завдав мінометного обстрілу Внаслідок атаки пошкоджено два домогосподарства.
Загалом протягом доби зафіксовано 139 вибухів.
- Російська окупаційна армія у суботу, 5 серпня, обстріляла Новослобідську громаду Сумської області, внаслідок чого загинув чоловік.
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