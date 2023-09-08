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Армію дронів поповнили 3 тис. операторів БПЛА

8 вересня, 2023 п'ятниця
10:56
Війна з Росією

За липень 3 354 операторів БПЛА завершили навчання і доєдналися до Армії дронів на фронті

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Бійці пройшли теоретичну та практичну підготовку, під час якої навчилися керувати розвідувальними коптерами, FPV-дронами та літаками-бомберами. 

Оператори успішно склали іспит, тому вже готові використати свої навички для ураження ворожої російської техніки на фронті.

Міністр повідомив, що зараз триває другий етап підготовки операторів БПЛА. Під час першого підготували 10 тис. професійних операторів, а в червні запустили другий, упродовж якого мають пройти навчання ще 10 тис. бійців.

Наразі до Армії дронів доєдналися 5 спеціальних шкіл, які навчають операторів "бути непомітними в найгарячіших місцях, вести розвідку та влучати в ціль".

"Навчання — топпріоритет Армії дронів. Тільки професійні оператори можуть ефективно використовувати функціонал дрона для розвідки, коригування артилерії та ураження техніки росіян. Продовжуємо працювати, щоб воїни мали більше дронів і вміли якісно ними керувати", - написав Михайло Федоров.

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Україна
Технології
безпілотник
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