Бійці 92-ї ОШБр знищили ворожої техніки на $900 тис. за допомогою дронів
На Бахмутському напрямку бійці 92-ї ОШБр за допомогою дронів роти ударних БПЛА "Ахілес" уразили техніку окупантів загальною вартістю $900 тис.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Бахмутський напрямок. Ударна рота БПЛА "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр працює дронами камікадзе. Бійці уразили дві артилерійські установки 2С9 "Нона-С" та дві бойові машини піхоти, озброєні протитанковими ракетними комплексами. Ціна ураженої техніки — 900 тисяч доларів", - написав Федоров.
На відео, яке оприлюднив міністр, можна побачити як роботу дронів-камікадзе, так і результати роботи, зафільмовані засобами спостереження.
"Дякую воїнам за роботу. Працюємо, щоб дронів по всій лінії фронту було більше", - додав Федоров.
- Раніше повідомлялося, що ЗСУ почали застосовувати дрон зі штучним інтелектом SAKER SCOUT. Він самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога, що виключає людський фактор.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.22 Купівля 37.22Продаж 37.91
- EUR Купівля 40.25Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе