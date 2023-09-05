Бійці 92-ї ОШБр знищили ворожої техніки на $900 тис. за допомогою дронів

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Бахмутський напрямок. Ударна рота БПЛА "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр працює дронами камікадзе. Бійці уразили дві артилерійські установки 2С9 "Нона-С" та дві бойові машини піхоти, озброєні протитанковими ракетними комплексами. Ціна ураженої техніки — 900 тисяч доларів", - написав Федоров.

На відео, яке оприлюднив міністр, можна побачити як роботу дронів-камікадзе, так і результати роботи, зафільмовані засобами спостереження.

"Дякую воїнам за роботу. Працюємо, щоб дронів по всій лінії фронту було більше", - додав Федоров.