"Арсенал" - "Манчестер Сіті": де дивитися матч між нинішнім та колишнім клубами Зінченка
У середу, 15 лютого, "Арсенал" зіграє проти "Манчестер Сіті" у перенесеному матчі 12-го туру чемпіонату Англії з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч між "Арсеналом" та "Ман Сіті" відбудеться у Лондоні та розпочнеться о 21:30. Наживо його покаже Setanta Sports.
Перед цією грою "Арсенал" має 51 очок та очолює турнірну таблицю. "Манчестер Сіті", який провів на гру більше за лондонців, відстає на 3 пункти та йде другим.
За "Арсенал" виступає український футболіст Олександр Зінченко, який перейшов до складу "гармашів" влітку 2022 року із "Манчестер Сіті".
У нинішньому сезоні українець зіграв за свою нову команду 18 матчів та віддав 1 результативну передачу.
Чемпіонат Англії
Матч 12-го туру
"Арсенал" - "Манчестер Сіті"
15 лютого
Лондон, "Емірейтс Стедіум"
Початок - 21:30
Пряма трансляція на Setanta Sports.
- 27 січня у 1/16 фіналу Кубка Англії "Манчестер Сіті" виявився сильнішим за "Арсенал".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.41
Купівля 39.41Продаж 40.07
-
EUR
Купівля 41.75Продаж 42.57
- Актуальне
- Важливе