Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч між "Арсеналом" та "Ман Сіті" відбудеться у Лондоні та розпочнеться о 21:30. Наживо його покаже Setanta Sports.

Перед цією грою "Арсенал" має 51 очок та очолює турнірну таблицю. "Манчестер Сіті", який провів на гру більше за лондонців, відстає на 3 пункти та йде другим.

За "Арсенал" виступає український футболіст Олександр Зінченко, який перейшов до складу "гармашів" влітку 2022 року із "Манчестер Сіті".

У нинішньому сезоні українець зіграв за свою нову команду 18 матчів та віддав 1 результативну передачу.

Чемпіонат Англії

Матч 12-го туру

"Арсенал" - "Манчестер Сіті"

15 лютого

Лондон, "Емірейтс Стедіум"

Початок - 21:30

Пряма трансляція на Setanta Sports.