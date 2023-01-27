"Манчестер Сіті" переміг "Арсенал" у Кубку Англії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Манчестер Сіті" з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Натан Аке, який відзначився на 64-й хвилині після передачі Джека Гріліша.

Український захисник Олександр Зінченко з'явився на футбольному полі на 66-й хвилині, а на останніх хвилинах отримав жовту картку.

Кубок Англії

1/16 фіналу

27 січня

"Манчестер Сіті" - "Арсенал" 1:0

Гол: Аке, 64

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