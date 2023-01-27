"Манчестер Сіті" переміг "Арсенал" у Кубку Англії
В 1/16 фіналу Кубка Англії з футболу "Манчестер Сіті" виявився сильнішим за "Арсенал"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Манчестер Сіті" з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Натан Аке, який відзначився на 64-й хвилині після передачі Джека Гріліша.
Український захисник Олександр Зінченко з'явився на футбольному полі на 66-й хвилині, а на останніх хвилинах отримав жовту картку.
Кубок Англії
1/16 фіналу
27 січня
"Манчестер Сіті" - "Арсенал" 1:0
Гол: Аке, 64
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