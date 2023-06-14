"Арсенал" розпочав перемовини з "Челсі" стосовно трансферу конкурента Мудрика
Нападник лондонського "Челсі" Кай Хаверц може продовжити кар'єру в лондонському "Арсеналі"
Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, представники "Арсенал" провели позитивну розмову з агентом Кая Хаверца. Тепер "каноніри" розпочали процес перемовини з "Челсі".
Кай Хаверц зацікавлений у трансфері. "Челсі" хоче отримати за Хаверца приблизно 75 млн фунтів, але "Арсенал" не готовий платити таку суму.
У минулому сезоні 24-річний Хаверц провів 47 матчів, забив 9 голів та віддав 1 асист.
Transfermarkt оцінює Кая Хаверца у 60 млн євро. Німець є конкурентом Михайла Мудрика в атаці "Челсі".
- 31 травня український футболіст "Челсі" Михайло Мудрик був визнаний одним з найшвидших гравців АПЛ.
- 2 червня Мудрик написав лист і подякував фанатам, які зараз його підтримують.
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