Мудрик написав лист для вболівальників
Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик подякував фанатам, які зараз його підтримують
Про це Мудрик написав у інстаграмі.
"Я дуже ціную вашу підтримку. І завжди буду цінувати людей, які не відвертаються у темні часи. Бо коли прийдуть світлі часи, ви будете першими, кому я скажу "дякую". З божою допомогою все вийде. Я навіть не переймаюся через невдачі, бо ніколи не здаюся. А для тих, хто ніколи не здається, рано чи пізно приходять світлі часи. З повагою, Михайло", - написав футболіст українською та англійською мовами.
З моменту свого трансферу Михайло Мудрик провів за "Челсі" 17 матчів і віддав 2 асисти.
Сезон в АПЛ завершено. "Челсі" фінішував на 12-й позиції.
- 31 травня український футболіст "Челсі" Михайло Мудрик був визнаний одним з найшвидших гравців АПЛ.
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