Про це Мудрик написав у інстаграмі.

"Я дуже ціную вашу підтримку. І завжди буду цінувати людей, які не відвертаються у темні часи. Бо коли прийдуть світлі часи, ви будете першими, кому я скажу "дякую". З божою допомогою все вийде. Я навіть не переймаюся через невдачі, бо ніколи не здаюся. А для тих, хто ніколи не здається, рано чи пізно приходять світлі часи. З повагою, Михайло", - написав футболіст українською та англійською мовами.

З моменту свого трансферу Михайло Мудрик провів за "Челсі" 17 матчів і віддав 2 асисти.

Сезон в АПЛ завершено. "Челсі" фінішував на 12-й позиції.