Мудрик потрапив у престижний рейтинг футболістів АПЛ
Український футболіст лондонського "Челсі" Михайло Мудрик визнаний одним з найшвидших гравців АПЛ
Про це повідомляє Opta.
Статистичний портал Opta опублікував п’ятірку найшвидших гравців Англійської Прем'єр-ліги в сезоні 2022/23. Лідером став захисник "Манчестер Сіті" Кайл Волкер з показником 37,31 км/год.
У престижному рейтингу також перебуває Михайло Мудрик. Швидкість українського півзахисника "Челсі" - 36,63 км/год.
Топ-5 найшвидших футболістів АПЛ:
1. Кайл Волкер ("Манчестер Сіті") - 37,31 км/год
2. Бреннан Джонсон ("Ноттінгем Форест") - 36,70 км/год
3. Михайло Мудрик ("Челсі") - 36,63 км/год
4. Ентоні Гордон ("Евертон"/"Ньюкасл") - 36,61 км/год
5. Дарвін Нуньєс ("Ліверпуль") - 36,53 км/год
- 14 травня стало відомо, що новим головним тренером "Челсі" стане Маурісіо Почеттіно.
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