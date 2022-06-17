"Арсенал вичерпано": Словенія передала Україні 35 БМП та автомати
Словенія передала Україні амуніцію, автомати Калашникова та 35 бойових машин піхоти
Про це повідомив міністр оборони Словенії Мар’ян Шарець, повідомляє Мілітарний з посиланням на видання Rtvslo.
За його словами, що постачання зброї ще триває.
Шарець зазначив, що Словенія вичерпала арсенал, який може передати Україні.
Разом з тим держава продовжить допомагати Україні. Йдеться про розмінування, а також навчання, яке Сили оборони можуть пройти там.
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