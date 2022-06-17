Про це повідомив міністр оборони Словенії Мар’ян Шарець, повідомляє Мілітарний з посиланням на видання Rtvslo.

За його словами, що постачання зброї ще триває.

Шарець зазначив, що Словенія вичерпала арсенал, який може передати Україні.

Разом з тим держава продовжить допомагати Україні. Йдеться про розмінування, а також навчання, яке Сили оборони можуть пройти там.