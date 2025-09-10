Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Багатонаціональні сили в Україні як ліки проти страху європейців
Аналітика

Багатонаціональні сили в Україні як ліки проти страху європейців

Михайло Самусь
10 вересня, 2025 середа
10:50
Багатонаціональні сили в Україні

Після зустрічі в Парижі «Коаліція рішучих» отримала добру порцію критики за свою нерішучість в багатьох аспектах. Однак визнаємо, що попри примарні перспективи припинення бойових дій в Україні, воєнно-дипломатичний трек “Коаліції» демонструє позитивну динаміку. Що на це вказує?

Зміст

Безумовно, поява в Україні європейського військового компоненту поки що схожа на “паралельну реальність”, оскільки будь-які “гарантії безпеки” чи інші практичні кроки країн “Коаліції” можливі лише після припинення вогню. Однак вже сам факт консолідації європейських країн довкола ідеї формування збройного контингенту на території України  для недопущення нової російської агресії, є суттєвим прогресом. 

На минулому тижні у Парижі були ухвалені важливі рішення, котрі, через свою “паралельність” масовим ударам російських “Шахедів” та ракет по українських містах, не мали великого впливу на інформаційний простір. Однак насправді “Коаліція рішучих” розпочала практичні кроки на шляху формування військових структур для розміщення на території України.

зустріч в Парижі "Коаліції рішучих"

зустріч в Парижі "Коаліції рішучих", фото: president.gov.ua

Як буде влаштований і функціонуватиме військовий контингент в Україні

Після зустрічі країн “Коаліції рішучих” у Парижі було повідомлено про готовність 26 країн відправити свої війська для участі у місії в Україні після припинення вогню, а орієнтовна чисельність контингенту може скласти 25-30 тисяч військовослужбовців. Сполучені Штати декларують стратегічну підтримку у сфері розвідки, зв`язку, повітряної підтримки, а Туреччина може взяти участь в зусиллях з забезпечення безпеки на Чорному морі. 

Пізніше з`явилося більше деталей. Оборонне відомство Великої Британії повідомило, що європейський військовий контингент на українській території буде називатися Multinational Force Ukraine (MNF-U, Багатонаціональні сили-Україна), а очолювати штаб MNF-U в Києві буде двозірковий армійський генерал ЗС Великобританії. Стратегічне командування MNF-U будуть спільно забезпечувати Франція та Велика Британія на рівні тризіркових генералів. Щобільше, у відповіді британському депутату-консерватору Джеймсу Картліджу міністр оборони Великобританії Люк Поллард уточнив, що вже визначено особу командувача штабу MNF-U, однак, з міркувань безпеки наразі ця інформація не є публічною. 

Щодо ширших зобов’язань стосовно MNF-U, британський міністр зазначив: “Оборонне відомство утримує в готовності сили з усіх окремих видів Збройних сил для широкого спектра непередбачених ситуацій та операцій, включно з MNF-U”, однак, наразі, деталі стосовно цих сил не можуть бути оприлюднені. 

Українські військовослужбовці проводять бойові стрільби на навчальному полігоні британської армії

українські військовослужбовці проводять бойові стрільби на навчальному полігоні британської армії, фото: gettyimages

Люк Поллард уточнив, що спільний формат командування MNF-U (Франція-Великобританія), як очікується, буде забезпечуватися протягом всього періоду виконання завдань в Україні, незалежно від того, де буде знаходитися головне командування сил – у Лондоні чи Парижі.

Оскільки участь у MNF-U очікується на рівні близько 30 країн, центральним питанням для командування контингенту є забезпечення взаємосумісності у плануванні, управлінні та застосуванні сил. Наразі, відомо, що основною робочою мовою головного штабу MNF-U буде англійська. Це відповідає протоколам НАТО.

Об`єднані Експедиційні Сили як прообраз військового контингенту для України

При цьому, лідерство Великобританії та Франції у процесі створення військового контингенту в рамках “Коаліції рішучих” пояснюється (окрім політичної зацікавленості французького та британського керівництва) тим, що ще у 2010 році у форматі двостороннього договору (The Lancaster House Treaties) Лондон та Париж зобов’язалися створити Combined Joint Expeditionary Force (Об`єднані Експедиційні Сили, CJEF). Мета створення CJEF: формування спільного військового угруповання з наземним, повітряним і морським компонентами, а також елементами командування й управління та тилового забезпечення. При цьому, CJEF було задумано як придатне до розгортання спільного британсько-французького військового формування для використання у широкому спектрі кризових сценаріїв, включно з операціями високої інтенсивності. Як об’єднане угруповання, воно охоплює всі три види збройних сил: наземний компонент, сформований на рівні національних бригад, морський і повітряний компоненти з відповідними штабами, а також логістичні та допоміжні функції. Згідно з двосторонніми домовленостями, CJEF не є постійним формуванням; натомість воно може бути залучене у стислий термін для британсько-французьких операцій, або в рамках операцій NATO, ЄС, ООН чи інших форматів. З моменту створення, CJEF рухалося до набуття оперативної готовності, яка була досягнута у 2016 році з поступовим формуванням сухопутного, повітряного та військово-морського компонентів. Наразі, CJEF включає елементи командування на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях, а також придатні до розгортання морські, наземні, повітряні та логістичні компоненти Франції та Великобританії. Також, CJEF має спроможність залучати інші держави як партнерів коаліції. Відзначимо, що це є одним з ключових аспектів формування військового контингенту для розміщення на території України.

французькі та британські винищувачі під час навчань "Галльський удар"

французькі та британські винищувачі під час навчань "Галльський удар", фото: gettyimages

Як Об’єднані експедиційні сили переростуть в Багатонаціональні та чому це потрібно самій Європі

Французько-британські Combined Joint Expeditionary Force, як бачимо, є цілком прийнятним, якщо не  ідеальним форматом для створення Multinational Force Ukraine. Система командування, наземний, повітряний та морський компонент разом з комплексним логістичним забезпеченням – це те, що потрібно для швидкої кристалізації ідеї зі створення європейських сил в Україні. Здатність до швидкого реагування на ситуацію, проведення автономних операцій і спроможність діяти без безпосереднього включення у національні системи ухвалення воєнно-політичних рішень перетворює модель CJEF на працездатне ядро MNF-U. Залишається інтегрувати до теперішньої структури національні контингенти з країн “Коаліції рішучих” з розподіленням їх по видовим компонентам (сухопутний, повітряний, морський, логістичний) і європейське угруповання для “післявоєнного гарантування безпеки України” готове. 

На практиці, у випадку реалізації, створення MNF-U може стати найбільшою операцією європейських сил як мінімум з 1990-х років (коли Європа вела миротворчі операції на Балканах) і вимагатиме концентрації політичних та військових сил європейців. Парадокс в тому, що головним випробуванням для європейців стануть не військові стандарти та взаємосумісність, а готовність побороти страх перед міфом “російської непереможності”. Навіть розміщення військових сил в Україні після припинення бойових дій все ще викликає у значної частини країн ЄС неприродний страх. Практичні дії зі створення Multinational Force Ukraine можуть стати такими собі “ліками проти страху” для європейців, котрі, дивлячись на українців зможуть остаточно усвідомити нагальну необхідність руйнації агресивної імперії, котра не зупиниться, поки не отримає контроль над всією Європою.

Українські та британські військові

Українські та британські військові, фото: gov.uk

Матеріал підготовлено у співпраці з Консорціумом оборонної інформації (CDI), проєктом, який об’єднав українські аналітичні та дослідницькі організації та спрямований на посилення інформаційної підтримки й аналітичного забезпечення у сфері національної безпеки, оборони й геополітики. 

Новини
Суспільство
Франція
Німеччина
Війна з Росією
оборона та безпека
