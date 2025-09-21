Чи готують Добкіни "майдан"?
Ексрегіонали спробують провести акції протесту. Останнє, як здається, їм реалізувати не дозволять. А щодо "політики" - так її там немає
Як не буває диму без вогню, так не буває і чуток про підготовку мітингів без вагомих на те причин.
Так, новини про підготовку Добкіним протестів у Києві підтвердилась, лише причина цьому — не любов ексрегіонала до всього русского та антиукраїнського.
За моїми даними, у прокуратурі дуже сильно "наступили на хвіст" братам Добкіним, і резонансна справа про рейдерство підприємства вийшла на якісно новий рівень.
За яким уже видно перспективу завершення слідства і передачі матеріалів до суду. З потенційно дуже неприємним для екс"регіоналів" фіналом.
"Пропетляти", як у 2014-му році, коли за один харківський "антимайдан" Михайло Маркович мав сісти за ґрати — уже не вдасться.
Тоді і в прокуратурі, і в судовій системі ще домінували ставленики Януковича.
Але сьогодні ситуація капітально змінилася. А покарання за рейдерство — ще й дуже позитивний сигнал інвесторам, що в Україні попри повномасштабну війну, права власників захищено.
Читайте також: Барабани, бруківка, стадіони. Кому війна, а кому — "освоєння бюджету"?
Добкіни всю глибину проблеми розуміють, а тому відчайдушно шукають шляхи порятунку.
По-перше, вони ймовірно дуже голосно заявлять про "політичне переслідування".
Це класична схема для тих хто хоче уникнути кримінальної відповідальності.
А, по-друге, спробують провести навіть акції протесту.
Останнє, як здається, їм реалізувати не дозволять. А щодо "політики" - так її там немає.
Є підозра у рейдерстві та торгівлі з "ЛНР", стосовно чого СБУ також проводить слідчі дії.
Ну, а для Генпрокуратури після історії із законопроєктом 12415 це буде дуже позитивний кейс, який підтвердить, що вона зберігає серйозний вплив на процеси.
Про автора. Віктор Таран, український політтехнолог, публіцист, громадський діяч, офіцер ЗСУ
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.52
- EUR Купівля 48.21Продаж 48.94
- Актуальне
- Важливе