Як не буває диму без вогню, так не буває і чуток про підготовку мітингів без вагомих на те причин.

Так, новини про підготовку Добкіним протестів у Києві підтвердилась, лише причина цьому — не любов ексрегіонала до всього русского та антиукраїнського.

За моїми даними, у прокуратурі дуже сильно "наступили на хвіст" братам Добкіним, і резонансна справа про рейдерство підприємства вийшла на якісно новий рівень.

За яким уже видно перспективу завершення слідства і передачі матеріалів до суду. З потенційно дуже неприємним для екс"регіоналів" фіналом.

"Пропетляти", як у 2014-му році, коли за один харківський "антимайдан" Михайло Маркович мав сісти за ґрати — уже не вдасться.

Тоді і в прокуратурі, і в судовій системі ще домінували ставленики Януковича.

Але сьогодні ситуація капітально змінилася. А покарання за рейдерство — ще й дуже позитивний сигнал інвесторам, що в Україні попри повномасштабну війну, права власників захищено.

По-перше, вони ймовірно дуже голосно заявлять про "політичне переслідування". Це класична схема для тих хто хоче уникнути кримінальної відповідальності.

А, по-друге, спробують провести навіть акції протесту.

Останнє, як здається, їм реалізувати не дозволять. А щодо "політики" - так її там немає.

Є підозра у рейдерстві та торгівлі з "ЛНР", стосовно чого СБУ також проводить слідчі дії.