Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Барабани, бруківка, стадіони. Кому війна, а кому — "освоєння бюджету"?
OPINION

Барабани, бруківка, стадіони. Кому війна, а кому — "освоєння бюджету"?

Владислав Смірнов
8 вересня, 2025 понедiлок
10:01
Погляд

Скандальні тендери — це майже завжди гроші з місцевих бюджетів. Це гроші, якими розпоряджаються мери та місцеві ради.

Зміст

Знайоме відчуття? Ви відкриваєте новини, бачите черговий збір на FPV-дрони, переказуєте свої кровні, а через хвилину натикаєтесь на тендер: місцева влада десь на третьому році повномасштабної війни вирішила, що місту терміново потрібен ремонт стадіону за 145 мільйонів. Або шкіряні барабани для "психологічного розвантаження" дітей в укриттях. Або нова бруківка.

І всередині все закипає. Перша думка: "Вони знущаються? Це гроші, які нам дає світ? Замість зброї — стадіони?!".

Це праведний гнів. Але щоб він бив точно в ціль, а не в порожнечу, розберімось, хто за цей "бенкет під час чуми" платить, і де ховається справжня загроза.

Холодний душ: гроші Заходу не йдуть на ці "геніальні" закупівлі. Крапка.

Це найважливіше, що треба зрозуміти. Коли ЄС виділяє нам 50 мільярдів євро за програмою Ukraine Facility, це не мішок грошей з написом "На що хочете". Це фінансова система з жорсткими правилами.

І головне правило звучить так: ці гроші заборонено витрачати на війну.

Жоден євро з цих пакетів допомоги не може піти на дрони, снаряди чи зарплати військовим. Це — умова угоди. Гроші партнерів ідуть на те, щоб держава не померла в тилу: на пенсії, зарплати лікарям та вчителям, на функціонування інфраструктури. Щоб було що і кому захищати.

Читайте також: Про український DOGE

Тож коли ви бачите тендер на меблі для школи, це не вибір "меблі АБО дрони". Це виконання тієї самої невійськової частини бюджету, яку фінансують партнери, щоб ми могли спрямувати свої власні податки на армію.

"Але ж яка різниця? — скажете ви. — Це все одно абсурдні витрати!". І матимете рацію.

Так хто ж винен? Вітаємо у світі місцевих "князьків"

Скандальні тендери — це майже завжди гроші з місцевих бюджетів. Це гроші, якими розпоряджаються мери та місцеві ради. І тут ми стикаємося з цинічною логікою: війна далеко, а вибори — близько. Бруківку можна побачити та помацати, вона приносить політичні дивіденди. Дрон на фронті — ні.

Prozorro в цій історії — не проблема. Це рентген, який підсвічує пухлини на тілі місцевого самоврядування.

Ми бачимо цей абсурд саме тому, що система прозора. І саме завдяки розголосу більшість таких тендерів скасовують. Це доказ того, що суспільний тиск працює. Але він працює постфактум, гасячи пожежі, які не мали б виникати в принципі.

Увага: справжня загроза тиха і непомітна.

Та поки ми справедливо обурюємося через стадіони, у тиші київських кабінетів відбуваються значно небезпечніші речі. Наші західні партнери готові заплющити очі на окремі випадки місцевого ідіотизму. Але є одна річ, яку вони ніколи не пробачать, — це руйнування антикорупційної інфраструктури.

Читайте також: Суспільний договір воєнного часу розірвано і розтоптано

Згадайте нещодавню історію, коли Рада ухвалила закон, що підривав незалежність НАБУ та САП. Реакція G7 та ЄС була як удар струмом: "Жодних грошей, доки не повернете все назад". І наші політики миттєво дали задню.

Ось де проходить їхня "червона лінія". Не барабани. А спроби взяти під контроль ті органи, які мають розслідувати багатомільярдну корупцію. НАБУ для Заходу — це як система ППО для нас: гарантія, що їхні інвестиції в наше майбутнє не будуть вкрадені.

То що робити? Направте свій гнів правильно.

Ваша лють — це найцінніший ресурс. Не витрачайте її даремно.

Активуйте місцеву владу. Пишіть запити, вимагайте звітності, підіймайте галас щодо кожного сумнівного тендера у вашому місті. Змушуйте їх пам'ятати, що ви все бачите.

Але головне — захищайте НАБУ та інші антикорупційні органи як останній форпост. Слідкуйте за законами, що їх стосуються. Виходьте на мирні акції, якщо бачите загрозу їхній незалежності. Бо якщо впаде цей форпост, західна допомога зупиниться. І тоді нам вже буде абсолютно байдуже, відремонтували той стадіон чи ні. Тому що захищати його буде нікому і нічим.

Джерело

Про автора. Владислав Смірнов, український підприємець, громадський діяч, фахівець з планування та розвитку системи охорони здоров'я

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Економіка
Україна
політика
бюджет
зброя
корупція в Україні
Війна з Росією
НАБУ
ProZorro
допомога Україні
Читайте також:
Автор Юрій Мартинович
6 вересня, 2025 субота
Чому "скрипниківка" стала ворогом Кремля: 97 років тому ухвалили найукраїнськіший варіант правопису
Ту-95МС
Автор Юрій Мартинович
7 вересня, 2025 неділя
Стратегічна авіація РФ повторила долю Чорноморського флоту: що відомо про авіабазу "Українка", яка біля Китаю
Кривава повня
Автор Ксенія Золотова
7 вересня, 2025 неділя
"Кривавий Місяць": о котрій українці побачать повне місячне затемнення у ніч на 8 вересня
Київ
+20.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 48
    Продаж 48.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
8 вересня
11:24
Дмитро Медведєв
Медведєв звинуватив Фінляндію у підготовці до нападу на Росію
10:51
Огляд
світ, міжнародний огляд
НАТО готується до військових навчань РФ біля кордонів Литви та Польщі, а США планують санкції для країн, що купують російську нафту. Акценти світових ЗМІ 8 вересня
10:47
Ексклюзив
"Добропілля йде шляхом Покровська та Мирнограда": журналістка Бірюкова про ситуацію у прифронтових містах Донеччини
10:36
Кулеба обговорив з делегацією місії МВФ підтримку прифронтових регіонів, у фокусі — опалювальний сезон
10:00
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 8 вересня: скільки коштують долар та євро у банках
09:50
На фото: російський репер Тіматі
СБУ оголосила в розшук російського репера Тіматі
09:42
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
Гетьман: Добра новина - російська армія не збільшується, а погана - і не зменшується
09:26
Олександр Сирський
Росіяни відтермінували наступ на Запоріжжі, - Сирський
08:59
сили ППО
ППО за ніч 8 вересня знешкодила 112 з 142 російських дронів
08:23
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
РФ уночі 8 вересня атакувала Україну дронами: під обстрілом опинився обʼєкт теплової генерації на Київщині
08:22
Ексклюзив
путін путлер
"Путін на сьогоднішній момент перебуває у певній ейфорії": Денисенко про санкції проти РФ
08:13
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулось 156 боїв, ЗСУ зупинили 43 атаки на Покровському напрямку
08:07
OPINION
Путін спровокував битву антицивілізації з цивілізацією. Україна заважає його планам
08:03
Анонс
збірна Італії, Італія, футбол, ЧС-2026
ЧС-2026: розклад і результати матчів 8 вересня
08:00
Ексклюзив
Збройні Сили України
"Я роблю все, щоб кожного дня дивитися в дзеркало і посміхатися": польський журналіст Пшедляцкі про допомогу Україні
07:55
Оновлено
Атака РФ 7 вересня: у Києві кількість загиблих зросла до трьох
07:44
ЗСУ звільнили Зарічне на Донеччині та зачистили від ворога Володимирівку
07:27
Втрати РФ
За добу 7 вересня армія РФ втратила 910 солдат, 10 танків і крилатих ракет
07:10
Скотт Бессент
Бессент каже, що США готові обвалити російську економіку, але потрібна участь Європи
06:46
Міністерство оборони України
Негайна допомога становитиме 3 млн грн: Міноборони оновило порядок виплати сімʼям загиблих воїнів
06:10
військові США
На війні РФ проти України загинули щонайменше 92 американці, - NYT
06:04
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп анонсував візит європейських лідерів у Білий дім і телефонну розмову з Путіним
01:30
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп закликав ХАМАС звільнити усіх ізраїльських заручників: в угрупованні відреагували
00:28
Норвегія
У Норвегії стартували парламентські вибори
2025, неділя
7 вересня
23:38
Маргарита Симоньян
Симоньян сказала, що у неї "страшне тяжке захворювання" й попереду операція
23:25
"Відповідальність неминуча": Москву "прикрасили" листівками з нагоди Дня воєнної розвідки України
22:58
Турецький гурт Manifest під час концерту в Стамбулі
У Туреччині можуть ув'язнити дівочий музичний гурт Manifest: про що йдеться
22:06
Путін дає інтерв'ю в салоні авто
Буданов про настрої всередині РФ: невдоволених війною в оточенні Путіна більшає, а національно-визвольні рухи ще не готові до виступу
21:59
Кіт Келлог
"Росія, схоже, пішла на ескалацію": Келлог відреагував на удар РФ по будівлі Кабміну
21:26
Рустем Умєров
Розглянуть розвиток ракетних програм, масштабування виробництва БПЛА і не тільки: Умєров анонсував засідання технологічної Ставки
21:12
Ексклюзив
Андрій Парубій
Це не лише спецоперація із вбивства лідера обох Майданів, - нардеп Величкович про загибель Андрія Парубія
21:10
Німеччина уряд
Німеччина планує інвестувати €10 млрд у цивільний захист
21:04
Ексклюзив
солдати США
"В залучення США я не вірю": політоглядач Шкіль про гарантії безпеки
20:38
Ексклюзив
ЗСУ
"Пропозиції гарні, але не з Росією нам їх реалізувати": аналітик Костогризов про гарантії безпеки
20:37
Дональд Трамп
Трамп підтвердив, що готовий перейти до "другої фази" санкцій проти Росії
20:03
OPINION
Порцелянові перегони
20:00
Планові розміри майбутньої естонської мініАЕС
В Естонії обговорюють будівництво мініАЕС, оснащеної американо-японським реактором
19:33
Ексклюзив
Війна в Україні не змінила мого погляду на те, яка Росія жахливо жорстока, - польський журналіст Пшедляцкі
18:57
Розтрощене Audi винуватця смертельної ДТП на Харківському мосту в Києві (07.09.2025)
На столичному Харківському мості водій Audi вискочив на зустрічну смугу: 2 загиблих, 3 постраждалих
18:50
Інтерв’ю
Сі Цзіньпін, Путін і Кім Чен Ин
На пресконференції в Китаї Путін поводився як пес якого побили, - Безсмертний
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV