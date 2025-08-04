Про український DOGE
Що ж в нас вирішили створити свій DOGE, хоча той що створив Маск в США зазнав повного провалу. Безсумнівно, що наш теж зазнає. І ось чому
Історія з об'єднанням і роз'єднанням міністерств не нова, щобільше, — вже зазнавала повного провалу. Першим в цьому плані був горе-прем'єр Гончарук. Об'єднані монстри були настільки великі, а компетентність міністрів настільки мала, що вони навіть в базових історіях не могли розібратись не кажучи вже про такі великі. Це призвело до катастрофи, яку розгрібали пару років вже в уряді Шмигаля.
Чому провалюються DOGE і в США, і в нас? Все просто.
Любителі простих рішень приходять і кажуть: ось тут у вас забагато чиновників, ось тут ви тратите забагато грошей — ми це скасуємо. Через якийсь час ці ж люди з'ясовують, що вся ця діяльність була потрібною, і починають відмотувати назад ці рішення. За фактом, витрати можуть ще більше вирости.
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Наведу приклад. Ось МВС займається видачею паспортів. Можна скасувати міграційну службу, чи зменшити фінансування. Але ж потребу видавати паспорти — не скасують! Ось у цьому і проблема. Щоб дійсно скоротити державний апарат, треба зняти безліч державних функцій. А для цього треба міняти й закони. І так, це не робиться за 3 хв.
У нашої держави дійсно забагато функцій. Цифровізація і делегування повноважень можуть допомогти. Але починати треба з функцій, а не назв міністерств.
Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист
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