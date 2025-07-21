Адже відкриває нові можливості перед кандидатами, яких визначить ОП, щоб поїхати в країну потенційного подальшого перебування на посаду посла одразу, як таке рішення ухвалюється.

Не треба чекати агреманів від країни перебування, не треба складати іспити в Дипакадемії, не треба проводити різного роду спецперевірки та процедури, які затягують призначення. Можна розв'язати питання одним махом.

Зараз, коли кандидати чекають призначення на посади послів по 7-8 місяців, це, звичайно вихід. Хай хоч і такий оригінальний, м'яко кажучи.