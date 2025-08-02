У плані політичної культури, культури діалогу та й взагалі особистої культури спілкування, нічого не змінилося, ганебне видовище.

Але політичний процес повернувся в сесійну залу і це вже щось. З'явилася динаміка і почалось нове структурування. Криза всередині фракції "слуг" давно вже очевидна для фахівців, а з відновленням трансляції стала помічена і широким загалом.

Відновився тиск вулиці, активні громадяни знову проявили інтерес до зібрання перед парламентом. Разом із трансляцією це хоч якась форма громадського контролю над "слугами народу".

Хоч і не всі з них це ще зрозуміли, але тепер їм треба оглядатися на те, що скажуть і подумають про них люди. Інститут громадської думки може також повернутися в сесійну залу. Читайте також: Криза режиму одноосібної влади

Якщо ця криза спонукатиме їх до самостійного пошуку виходу з тупика, у який їх завели "5-6 менеджерів Банкової", то навіть у цьому скликанні може народитись нова якість. Інстинкт самозбереження ще може врятувати їх від найгіршого.

Але це у кращому випадку. У гіршому ж, якщо нічого не міняти та продовжувати (само)дискредитацію парламенту, вже восени може прийти загальне усвідомлення необхідності радикальної зміни персонального складу.

Сьогодні ще можна переобрати керівництво президії й організувати роботу по-новому, а завтра цього вже буде недостатньо. І доведеться, під примусом обставин, шукати способи проведення парламентських виборів.

Повторюю ще раз: суспільний договір воєнного часу розірвано і розтоптано. Імітація його відновлення не пройде. Новий суспільний договір усе одно складеться, зі "слугами" чи вже без них.

Як такий прообраз нового суспільного договору воєнного часу я б запропонував політичним елітам (не лише парламентським) опрацювати проєкт коаліційної угоди нового уряду — уряду національного порятунку.