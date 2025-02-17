CNN: Трамп пропонує суттєві поступки Путіну напередодні мирних переговорів щодо України в Саудівській Аравії

Про це йдеться у статті CNN, переклад якої наводить Еспресо.

Адміністрація Дональда Трампа поклала кінець міжнародній ізоляції російського лідера, розколола єдність Заходу щодо конфлікту та поставила під сумнів, наскільки далеко США готові йти в обороні Європи, що свідчить про карколомний поворот на користь Путіна і відокремлення від традиційних союзників Америки.

Шквал суперечливих заяв від помічників Трампа під час своїх перших поїздок до Європи також посилив занепокоєння, що президент США погодиться на будь-яку угоду з Путіним, навіть якщо вона буде невигідною для України та європейського континенту, кордонам якого знову загрожує російський експансіонізм.

Припущення, що США виключать своїх європейських союзників з мирних переговорів щодо України - попри вимогу надати гарантії безпеки й війська як частину будь-якої угоди про припинення війни - також викликали тривогу в європейських столицях, а Франція скликала термінову зустріч лідерів у Парижі в понеділок.

Трамп також викликав побоювання, що сама Україна не братиме участі в переговорах, які є критично важливими для її виживання як нації після того, як її суверенна територія була захоплена тоталітарним сусідом, що приніс воєнні злочини, масові вбивства мирних жителів та руйнування на її землях.

У неділю президент заявив про перспективу зустрічі з Путіним "дуже скоро". Він сказав журналістам у Флориді: "Ми рухаємося вперед. Ми намагаємося досягти миру між Росією та Україною, і ми дуже старанно над цим працюємо".

Після того, як президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Зустріч із пресою" на телеканалі NBC попередив, що "ніколи не погодиться на будь-які домовленості між США та Росією щодо України", Трамп дав невиразне запевнення, що він буде "залучений" до переговорів.

Рубіо: переговори в Саудівській Аравії — це перший крок

Держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волтц та спеціальний представник з питань Близького Сходу Стів Віткофф очолять делегацію США на переговорах у Саудівській Аравії, яка має дружні відносини як з Москвою, так і з командою Трампа.

Держсекретар Марко Рубіо. Фото: Getty Images

Рубіо назвав цю зустріч продовженням телефонної розмови Трампа з Путіним минулого тижня. "Наступні кілька тижнів і днів покажуть, наскільки це серйозно, - сказав він в неділю в програмі "Обличчям до нації" на телеканалі CBS. - Зрештою, одним телефонним дзвінком мир не досягнеш. Один телефонний дзвінок не вирішує таку масштабну війну, як ця".

Рубіо також спростував заяви спецпредставника Трампа щодо України Кіта Келлога, який у суботу сказав, що Київ братиме участь у мирних переговорах, а європейські країни – ні. "Якщо це будуть справжні переговори, а ми ще не на цьому етапі, але якщо це станеться, то Україна повинна бути залучена, тому що саме вони зазнали вторгнення, і європейці повинні бути залучені, тому що вони також запровадили санкції проти Путіна і Росії, і вони зробили свій внесок у цей процес", - сказав Рубіо.

Еволюція позиції США щодо запропонованої мирної угоди показує, що часто нерозумно надмірно реагувати на ранню риторику Трампа та його підлеглих до того, як суть їхніх позицій буде чітко зафіксована. Без прагнення нового президента США налагодити відносини з Путіним навряд чи була б надія завершити жорстоку війну в найближчі місяці. І, як видається, в України та європейських держав все ще є значний шанс вплинути на хід переговорів, які можуть увінчатися повним успіхом лише за їхньої участі.

Міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський на вихідних у Мюнхені заявив, що вважає дзвінок Трампа Путіну помилкою, оскільки це "реабілітувало" російського лідера та підірвало моральний дух в Україні. Водночас він додав: "Коли президент Трамп каже, що в межах угоди доведеться залучити європейські війська, нас попросять їх надати, тож рано чи пізно нам доведеться долучитися".

Міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський. Фото: Getty Images

Попри це, суперечливі сигнали від адміністрації посилюватимуть побоювання, що Трамп укладе з Путіним угоду, яка узаконить незаконне вторгнення, а потім нав’яже її Україні. Хоча більшість реалістів у сфері зовнішньої політики визнають, що Україна не зможе повернути всі території, захоплені Росією, Трампа розкритикували за втрату важелів впливу під час його дзвінка російському лідеру. Крім того, міністр оборони Піт Геґсет заявив, що мирна угода не передбачатиме шлях до членства України в НАТО, а американські миротворчі війська не братимуть у ній участі. Пізніше деякі з цих заяв були пом’якшені самим Геґсетом та іншими представниками адміністрації.

Побоювання посилилися через блискавичні спроби Трампа минулого тижня повністю реабілітувати Путіна, обвинуваченого у воєнних злочинах, коли він просував зовнішньополітичні позиції Росії, а не Заходу. Зокрема, президент, схоже, висловив співчуття щодо мотивів Путіна для вторгнення та закликав повернути Росію до групи промислово розвинених країн Великої вісімки після її виключення через анексію Криму у 2014 році. Відмова Трампа від скоординованої політики з Європою щодо України, яку проводила попередня адміністрація, а також відсутність українських представників на перемовинах у Саудівській Аравії, схоже, серйозно послабили переговорну позицію Заходу. Європейські чиновники, ймовірно, набагато більше симпатизують позиції України, ніж Трамп. І тому, якщо вони будуть відсутні на будь-яких повномасштабних переговорах, позиція Зеленського може серйозно погіршитися.

Різка атака на європейську демократію з боку віцепрезидента Джея Ді Венса на Мюнхенській конференції з безпеки – а також його рішення зустрітися з лідером ультраправої антиіммігрантської партії "Альтернатива для Німеччини" за кілька днів до виборів у Німеччині – сколихнули європейських лідерів. Ця промова стала явним сигналом, що адміністрація Трампа має намір підтримувати багато популістських рухів, які викликають моторошні історичні паралелі на континенті, двічі зруйнованому війною у XX столітті. А різке попередження Геґсета в Брюсселі минулого тижня про те, що європейці мають "взяти на себе відповідальність за безпеку на континенті", широко сприйняли як ознаку ворожого ставлення Трампа до НАТО та його системи безпеки.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс виступає під час 61-ї Мюнхенської конференції. Фото: Getty Images

Усе це звучить чудово для Путіна, адже свідчить про завершення його міжнародної ізоляції та можливість укласти угоду щодо України, яка закріпить його територіальні здобутки. Розкол, який Трамп спричинив усередині НАТО, фактично реалізує одну з найважливіших цілей російської зовнішньої політики.

"Це справді як Великдень, Ханука, Різдво, день народження Володимира Путіна – і все в один день, – сказав Олександр Габуєв, директор Центру Карнегі "Росія - Євразія" в ефірі CNN у розмові з Б'янною Голодригою в неділю. - Яке шампанське ще не охолоджене – ставлять у холодильник, а інші пляшки вже відкорковують."

Франція скликає термінову нараду

Криза в трансатлантичних відносинах змусила президента Франції Емманюеля Макрона скликати неформальну зустріч у понеділок з лідерами Німеччини, Великобританії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів та Данії, а також з головами Європейської ради, Європейської комісії та генеральним секретарем НАТО.

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Getty Images

Ворожість Трампа до 80 років післявоєнної безпекової політики є приголомшливим поворотом в американській політиці та ознакою його антипатії до міжнародних цілей, але Європа сама залишила себе вразливою до ізоляціоністських тенденцій в американській політиці, які давно є частиною ДНК США.

Роки урізання оборонних бюджетів призвели до того, що більшість країн НАТО погано підготовлені до захисту Європи та провідної ролі, на якій зараз наполягає адміністрація Трампа. Стрімке збільшення оборонних витрат означатиме болісний вибір для лідерів, які вже намагаються фінансувати держави загального добробуту і яким заважає низьке зростання економіки.

Але вже є певні ознаки того, що жорстка позиція адміністрації Трампа зосереджує увагу лідерів, які намагаються вразити президента. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який планує зустрітися з Трампом найближчими днями, заявив, що готовий надіслати британські війська в Україну в рамках будь-якої мирної угоди. У статті в понеділок у газеті Daily Telegraph Стармер також зазначив, що європейські країни "повинні збільшити свої витрати на оборону та взяти на себе більшу роль у НАТО", але додав, що підтримка США залишатиметься критично важливою для забезпечення миру.

Кір Стармер. Фото: Офіс президента

Переговори в Саудівській Аравії також висвітлять ще одну нову тему в міжнародних відносинах - це зростання впливу королівства, про що свідчить як його посилена роль на чолі з наслідним принцом Мухаммедом ібн Салманом у справах Близького Сходу, так і ініціативи "м'якої сили", такі як інвестиції в європейські спортивні ліги та проведення Чемпіонату світу з футболу у 2034 році.

Трамп не приховує свого захоплення сильними лідерами, а принц і Путін мають тісні стосунки. Джерело, близьке до саудівського королівського двору, повідомило Алекса Маркардта з CNN, що проведення переговорів підвищить імідж і престиж Саудівської Аравії та покаже, що вони є гравцями в одному з найактуальніших питань сучасності.

Саудівська Аравія буде важливою для ще однієї зовнішньополітичної мети Трампа — завершення війни в Газі. Адміністрація намагається схилити саудитів та ізраїльтян до дипломатичної угоди про нормалізацію відносин, яка могла б змінити геополітику Близького Сходу і зміцнити арабський фронт проти Ірану. Але така угода була б політично неможливою для Саудівської Аравії без створення держави для палестинців. Арабські держави різко виступили проти надзвичайного плану Трампа щодо масового переселення палестинців з Гази, що може бути прирівняне до етнічної чистки.

Фантастичний план Трампа щодо "володіння" та відновлення Гази, а також його очевидне бажання вступити в переговори з Путіним щодо України підкреслюють ризики його нетрадиційного підходу до зовнішніх відносин. Але президент повернувся в Білий дім в унікальний момент, який створює можливості для досягнення рішень, що можуть зробити Америку і світ безпечнішими - якщо він не підпише угоди, які ігнорують серйозні безпекові наслідки.

Сікорський попередив у Мюнхені, що президент робить величезні ставки.

"Від того, як закінчиться ця війна (в Україні), залежить довіра до Сполучених Штатів - не лише до адміністрації Трампа, але й до самих Сполучених Штатів".