Інтерв'ю Ксюші Собчак з Арестовичем, Дудя з репером і ще одне з якоюсь Луною — це погані новини перш за все для "старих" зрадників типу Медведчуків, Царьова, Азарова та всього Опоблоку на чолі з Юрієм Бойком. Бо таким чином Кремль пред'явив нову генерацію колаборантів. Дещо в лоб, але інакше російська пропаганда не вміє. Затвердили кампанію, дали бюджети — от всі синхронно і відпрацьовують.

Старі не впоралися і їх вплив в Україні нульовий. Наприклад, ролик з Януковичем викликав регіт буквально у всіх незалежно від політичних вподобань. А спроби Медведчука чи Азарова щось заявити просто ніхто не помічає.

Тому бюджети та увагу Кремль тепер перенаправляє на нове покоління зрадників, яких репрезентують ці троє. І саме тому всі троє озвучили одні й ті ж російські пропагандистські тези. Нові часи — нові російські колаборанти. От такі вони тепер — стильно-молодьожно.

Але зі "старими" їх ріднить одна важлива риса — і старі, і нові повтікали з України. Зрештою, це хороша новина. Значить всередині країни повітря чистіше.

Про авторку. Ольга Лень, журналістка.

