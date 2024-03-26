Маю зовсім іншу думку. ІДІЛ, може, був і справжній, але от те, що сталося, працює якраз не проти, а за Путіна і РФ. Тут варто памʼятати один з базових принципів криміналістики: шукай, кому вигідно.

Для початку згадаємо про гебешні традиції. Ще радянські спецслужби активно використовували як своїх проксі різних "екстремістів", в тому числі й "ісламських".

Не забуваймо, що запрошення Путіна разом із РФ до найелітнішого клубу західних держав відбулося тоді, як майже одночасно сталися дві події. Атака на вежі-близнюки в Нью-Йорку була тоді, коли Путін під дружне мовчання цивілізованого світу знищував "чеченський тероризм", а де-факто Чеченську Республіку Ічкерія. Кажуть, що Путін першим і майже відразу подзвонив ошелешеному після теракту 11 вересня президенту Бушу.

Після цих подій почалася золота доба відносин путінського режиму з західними демократіями та нарощення мʼязів РФ. Тобто щось схоже вже було понад двадцять років тому і спрацювало на "відмінно".

Ще один важливий нюанс. Не раз говорилося, що росіяни вмочили свої лапки й у процес створення ІДІЛ.

Читайте також: Ця війна закінчиться не угодою, а припиненням існування однієї з двох держав

А тепер подивіться на те, що отримує Путін після теракту в підмосковному ТРЦ.

Перше. З міжнародного кримінального злочинця та агресора кремлівський режим і вся Росія стають жертвою, яка заслуговує на співчуття й підтримку. Росія знову, як і західні демократії, страждає від спільної загрози. Чим не основа для зближення й обʼєднання зусиль?

Друге. Проблема "ісламського тероризму" є значно ближчою для західних суспільств, аніж загроза нападу Росії. Вони ж усі думають саме так. І в Москві це добре розуміють. Тож російсько-українська війна стає чимось таким, чим можна пожертвувати заради спільної боротьби проти спільної проблеми. Побільшає тих, хто підганятиме нас до мирних переговорів із Москвою. Бо треба ж поспішати разом боротися проти ісламських фундаменталістів.

Третє. Якщо тему вдасться втримувати на плаву, то це просто подарунок для Трампа та всіх учасників клубу любителів Путіна в Європі. 2024 рік є роком виборів. Уявіть собі, як зростатимуть рейтинги усіх пропутінських політиків і політичних сил, адже вони всі спеціалізуються на темі боротьби проти нелегальних мігрантів та "ісламістів".

Читайте також: Росія як "сліпа пляма"

Наостанок додам, що якщо це справді так, то західним спецслужбам треба потурбуватися, аби найближчим часом в одній або кількох західних державах не сталося чогось дуже нехорошого у виконанні "ісламських терористів". І саме для того, аби західні еліти швидше погоджувалися на пропозиції Путіна щодо обʼєднання зусиль.

P.S. Путінський режим все одно постраждає від національно-визвольних рухів корінних народів у РФ, які сповідують іслам. Але це будуть не терористи, а борці за свободу та справедливість.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.