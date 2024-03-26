Що здобув Путін після теракту в підмосковному "Крокус Сіті"
Все ж напишу. Бо бачу, як тямуща публіка каже, що це був таки справжній теракт ІДІЛ проти Путіна й РФ
Маю зовсім іншу думку. ІДІЛ, може, був і справжній, але от те, що сталося, працює якраз не проти, а за Путіна і РФ. Тут варто памʼятати один з базових принципів криміналістики: шукай, кому вигідно.
Для початку згадаємо про гебешні традиції. Ще радянські спецслужби активно використовували як своїх проксі різних "екстремістів", в тому числі й "ісламських".
Не забуваймо, що запрошення Путіна разом із РФ до найелітнішого клубу західних держав відбулося тоді, як майже одночасно сталися дві події. Атака на вежі-близнюки в Нью-Йорку була тоді, коли Путін під дружне мовчання цивілізованого світу знищував "чеченський тероризм", а де-факто Чеченську Республіку Ічкерія. Кажуть, що Путін першим і майже відразу подзвонив ошелешеному після теракту 11 вересня президенту Бушу.
Після цих подій почалася золота доба відносин путінського режиму з західними демократіями та нарощення мʼязів РФ. Тобто щось схоже вже було понад двадцять років тому і спрацювало на "відмінно".
Ще один важливий нюанс. Не раз говорилося, що росіяни вмочили свої лапки й у процес створення ІДІЛ.
Читайте також: Ця війна закінчиться не угодою, а припиненням існування однієї з двох держав
А тепер подивіться на те, що отримує Путін після теракту в підмосковному ТРЦ.
Перше. З міжнародного кримінального злочинця та агресора кремлівський режим і вся Росія стають жертвою, яка заслуговує на співчуття й підтримку. Росія знову, як і західні демократії, страждає від спільної загрози. Чим не основа для зближення й обʼєднання зусиль?
Друге. Проблема "ісламського тероризму" є значно ближчою для західних суспільств, аніж загроза нападу Росії. Вони ж усі думають саме так. І в Москві це добре розуміють. Тож російсько-українська війна стає чимось таким, чим можна пожертвувати заради спільної боротьби проти спільної проблеми. Побільшає тих, хто підганятиме нас до мирних переговорів із Москвою. Бо треба ж поспішати разом боротися проти ісламських фундаменталістів.
Третє. Якщо тему вдасться втримувати на плаву, то це просто подарунок для Трампа та всіх учасників клубу любителів Путіна в Європі. 2024 рік є роком виборів. Уявіть собі, як зростатимуть рейтинги усіх пропутінських політиків і політичних сил, адже вони всі спеціалізуються на темі боротьби проти нелегальних мігрантів та "ісламістів".
Читайте також: Росія як "сліпа пляма"
Наостанок додам, що якщо це справді так, то західним спецслужбам треба потурбуватися, аби найближчим часом в одній або кількох західних державах не сталося чогось дуже нехорошого у виконанні "ісламських терористів". І саме для того, аби західні еліти швидше погоджувалися на пропозиції Путіна щодо обʼєднання зусиль.
P.S. Путінський режим все одно постраждає від національно-визвольних рухів корінних народів у РФ, які сповідують іслам. Але це будуть не терористи, а борці за свободу та справедливість.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.04 Купівля 39.04Продаж 39.54
- EUR Купівля 42.32Продаж 43.06
- Актуальне
- Важливе