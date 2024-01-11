Є ще території, від яких держава відвертається і вдає, що не бачить. Весь східний кордон — це кордон ганьби. І не тільки ця частина кордону з Білоруссю. Це також ганьба для Польщі та поляків, що росіяни польськими руками ввели третій фронт і перекрили дороги.

Я кажу це як перевізник і як працівник транспорту — там немає транспортних компаній. Транспортні компанії стоять тижнями в принизливих умовах. З цими водіями поводяться, як з рабами. Це гірше покарання, ніж те, яке було б застосовано до Вусатого. У такий мороз вони сидять у бляшаних кабінах, де дуже холодно, мочаться під причепом. Там знаходяться перевізники.

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А ті, хто блокує кордон? Журналістам варто було б перевірити, що це за компанії та об'єднання. Зрозуміло, що там є тільки корисливі інтереси. У когось політичний, у когось фінансовий, як у тих селян, які щойно домовилися про розблокування кордону за додаткові гроші, які ми виділяємо.

Східний кордон — це кордон ганьби. У цьому питанні уряду варто поводитися так само рішуче, як у справах Вонсіка і Камінського. А міністрам я бажаю проявити та знання, і досвід, і вміння приймати рішення.

Джерело

Про автора. Владислав Фрасинюк — польський політик і підприємець, активіст "Солідарності" у комуністичній Польщі, колишній голова Унії Свободи і Демократичної партії, ексдепутат Сейму

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