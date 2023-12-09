Репортаж про безправ’я, яке твориться на основних шляхах "коридору життя" для України, написали зокрема "The New York Times" i "Reuters". Під час перебування на кордоні з польського боку їхні журналісти побачили, що в чергах стоять вантажівки з сотнями дронів, пікапи, прилади нічого бачення та інше озброєння для наших солдатів.

Вони побачили те, про що з самого початку блокади кордону говорили наші перевізники, волонтери та журналісти. Про скандал, який відбувається на кордоні я говорив з польськими політиками, написав численні статті, зняв відеоблоги, давав інтерв’ю і написав звернення до наших міністерств.

Усе було видно та зрозуміло від першого дня блокади та озвучення її організаторами своїх вимог – нездійсненних і розрахованих на перекриття Україні "коридору життя".

"Коридор життя" – заручник 50 осіб

Спростувати повідомлення західних видань вирішив Марцін Оцєпа, заступник міністра оборони в уряді Матеуша Моравецького, який завершить свою діяльність у понеділок, 11 грудня. Цього дня уряд не отримає вотум до віри у Сеймі, натомість нова коаліція вибере на посаду прем’єр-міністра Дональда Туска.

У телевізійному інтерв’ю Оцєпа "категорично спростував" інформації західних медіа, заявивши, що військові конвої супроводжує Військово-патрульна служба Війська польського. Їх ніхто не зупиняє, це привілейовані вантажі, отже вони "не є заручниками жодних протестів".

Що ж, віцеміністр оборони нарешті визнав правду, яка полягає в тому, що основний "коридор життя" для України став заручником групки з 50 осіб та політичної гри партії Право і справедливість, яка перебуває у процесі відходу від влади.

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Ситуація, в якій учасники блокування кордону отримали можливість зупиняти, перевіряти й не допускати вантажі з танками, БТРами, артилерією і снарядами для ЗСУ, стала вершиною безправ’я. Невже Польська держава – як член НАТО – припинила б своє існування?

Невже замість неї на нашому південно-західному кордоні з’явилося утворення, в якому заправляють балом всі, кому не ліньки: ображені на світ перевізники, фермери, яких не влаштовують ціни на їхню продукцію, та російська агентура? Ні, звичайно.

Іронізую, бо в справі блокування все стає на свої місця.

Органічний зв’язок Орбана з Москвою

Презентуючи свій Кабінет міністрів 8 грудня, Туск заявив, що кордон з Україною, це стратегічне місце для Польщі. А блокування кордону, це питання національної безпеки Польщі. Отже, блокування має завершитися, хто б не організував протести на кордоні.

Я впевнений, що саме так і станеться, коли польські міністерства та служби очолять професіонали, люди віддані своїй країні, Європейському Союзові та НАТО. Ті, хто розуміє, що наступною мішенню Росії після України буде Польща, отже допомога воюючій країні — це захист власної безпеки.

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Під час свого виступу Туск звернув увагу на "незрозуміле взаємне захоплення собою" – як він висловився – Ярослава Качинського і Віктора Орбана. Туск додав, що угорський прем’єр-міністр відверто перейшов на російські позиції. "Його зв’язок, наголосив Туск, з Путіним і Москвою є органічним".

Майбутній польський прем’єр заявив, що під час засідання Європейської ради (14-15 грудня, коли прийматиметься рішення про допомогу Україну на суму 50 мільярдів євро та про початок переговорів про вступ України до ЄС) він рішуче виступить у справі України, Угорщини та Орбана. І додав, що з голосом Польщі рахуватимуться лідери інших держав.

Аналізуючи причини блокади на кордоні та затягування процесу формування уряду Дональдом Туском і коаліцією, яка його підтримує, маємо пам’ятати, що одним з мотивів продовження блокади було недопущення Туска до виступу на засіданні Європейської ради. Вороги нашої євроінтеграції прагнули, щоб представницьким голосом країн Центрально-Східної Європи вважалася позиція Орбана, а не Туска.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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