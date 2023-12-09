Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Блокування кордону – операція проти України та нової польської влади
OPINION

Блокування кордону – операція проти України та нової польської влади

Микола Княжицький
9 грудня, 2023 субота
12:32
Погляд Микола Княжицький

Справою блокування українсько-польського кордону зацікавилися західні медіа

Репортаж про безправ’я, яке твориться на основних шляхах "коридору життя" для України, написали зокрема "The New York Times" i "Reuters". Під час перебування на кордоні з польського боку їхні журналісти побачили, що в чергах стоять вантажівки з сотнями дронів, пікапи, прилади нічого бачення та інше озброєння для наших солдатів.

Вони побачили те, про що з самого початку блокади кордону говорили наші перевізники, волонтери та журналісти. Про скандал, який відбувається на кордоні я говорив з польськими політиками, написав численні статті, зняв відеоблоги, давав інтерв’ю і написав звернення до наших міністерств.

Усе було видно та зрозуміло від першого дня блокади та озвучення її організаторами своїх вимог – нездійсненних і розрахованих на перекриття Україні "коридору життя".

"Коридор життя" – заручник 50 осіб

Спростувати повідомлення західних видань вирішив Марцін Оцєпа, заступник міністра оборони в уряді Матеуша Моравецького, який завершить свою діяльність у понеділок, 11 грудня. Цього дня уряд не отримає вотум до віри у Сеймі, натомість нова коаліція вибере на посаду прем’єр-міністра Дональда Туска.

У телевізійному інтерв’ю Оцєпа "категорично спростував" інформації західних медіа, заявивши, що військові конвої супроводжує Військово-патрульна служба Війська польського. Їх ніхто не зупиняє, це привілейовані вантажі, отже вони "не є заручниками жодних протестів".

Що ж, віцеміністр оборони нарешті визнав правду, яка полягає в тому, що основний "коридор життя" для України став заручником групки з 50 осіб та політичної гри партії Право і справедливість, яка перебуває у процесі відходу від влади.

Читайте також: На кордоні з’явилося світло в кінці тунелю

Ситуація, в якій учасники блокування кордону отримали можливість зупиняти, перевіряти й не допускати вантажі з танками, БТРами, артилерією і снарядами для ЗСУ, стала вершиною безправ’я. Невже Польська держава – як член НАТО – припинила б своє існування?

Невже замість неї на нашому південно-західному кордоні з’явилося утворення, в якому заправляють балом всі, кому не ліньки: ображені на світ перевізники, фермери, яких не влаштовують ціни на їхню продукцію, та російська агентура? Ні, звичайно.

Іронізую, бо в справі блокування все стає на свої місця.

Органічний зв’язок Орбана з Москвою

Презентуючи свій Кабінет міністрів 8 грудня, Туск заявив, що кордон з Україною, це стратегічне місце для Польщі. А блокування кордону, це питання національної безпеки Польщі. Отже, блокування має завершитися, хто б не організував протести на кордоні.

Я впевнений, що саме так і станеться, коли польські міністерства та служби очолять професіонали, люди віддані своїй країні, Європейському Союзові та НАТО. Ті, хто розуміє, що наступною мішенню Росії після України буде Польща, отже допомога воюючій країні — це захист власної безпеки.

Читайте також: Поляки блокують, росіяни аплодують: що насправді відбувається на польсько-українському кордоні

Під час свого виступу Туск звернув увагу на "незрозуміле взаємне захоплення собою" – як він висловився – Ярослава Качинського і Віктора Орбана. Туск додав, що угорський прем’єр-міністр відверто перейшов на російські позиції. "Його зв’язок, наголосив Туск, з Путіним і Москвою є органічним".

Майбутній польський прем’єр заявив, що під час засідання Європейської ради (14-15 грудня, коли прийматиметься рішення про допомогу Україну на суму 50 мільярдів євро та про початок переговорів про вступ України до ЄС) він рішуче виступить у справі України, Угорщини та Орбана. І додав, що з голосом Польщі рахуватимуться лідери інших держав.

Аналізуючи причини блокади на кордоні та затягування процесу формування уряду Дональдом Туском і коаліцією, яка його підтримує, маємо пам’ятати, що одним з мотивів продовження блокади було недопущення Туска до виступу на засіданні Європейської ради. Вороги нашої євроінтеграції прагнули, щоб представницьким голосом країн Центрально-Східної Європи вважалася позиція Орбана, а не Туска.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів

Новини
Україна
Польща
ЄС
політика
Микола Княжицький
Ярослав Качинський
Дональд Туск
Віктор Орбан
Блокування кордону
Читайте також:
пікет, демобілізація
8 грудня, 2023 п'ятниця
"Він мій герой, а не ваш раб": на Майдані родичі військових вийшли на четвертий пікет щодо демобілізації
Угорщина - ЄС
9 грудня, 2023 субота
У ЄС є "план Б" на випадок вето Орбана на рішення про допомогу Україні
окупанти
7 грудня, 2023 четвер
Окупанти стягують танки: Андрющенко припустив, де росіяни планують розпочати новий наступ
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.75
    Купівля 36.75
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 39.66
    Продаж 40.6
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
9 грудня
13:43
Оновлено
Байкало-Амурська магістраль
У "теракті на БАМі" нібито зізнався білорус: його заарештували
13:34
Оновлено
Автодорога
Закриття станцій метро у Києві: МВС пояснило, як буде організовано рух транспорту на найбільш завантажених ділянках доріг
13:19
Рустем Умєров
Ми готуємо напрацювання на 2024 рік, які дадуть можливість витіснити росіян з Криму, - Умєров
13:17
російські автомобільні номери
Росіяни на ТОТ заборонили з 1 січня пересування автівок з українськими номерами, - ЦНС
13:08
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
Ізраїль посилює бойові дії в Газі після того, як США наклали вето на припинення вогню
13:06
вимкнення електроенергії
В енергосистемі України є незначний дефіцит електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 9 грудня
13:02
корупція
Дослідження НАЗК показало, що 60 % українців не готові вдаватись до корупції в жодній ситуації
13:00
Ексклюзив
обстріл
Генерал Романенко розповів про зміну тактики РФ під час повітряних атак на Україну
12:48
Авдіївка
Промзона Авдіївки може стати сірою, зима впливає на оборону, - офіцер "Легіону Свободи" Морозов
12:43
зима у львові
Мокрий сніг, туман і хмарність: прогноз погоди на 10 грудня від синоптика Наталки Діденко
12:36
верховна рада
Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо криміналізації контрабанди
12:26
ЗСУ
Росіяни не зменшують активність піхоти на фронті, минулої доби скинули понад 40 авіабомб на Донеччину, - Тарнавський
12:19
Свята Анна
9 грудня: яке відзначаємо свято, його заборони і прикмети
12:05
Верховна Рада
Рада підтримала законопроєкт про удосконалення процедур суддівської кар’єри
12:00
Херсон
Ввечері окупанти обстріляли Херсон: поранили жінку, пошкодили житлові будинки та інфраструктуру
12:00
OPINION
Борислав Береза
США дадуть гроші. Але невідомо коли
11:58
Ярослав Юрчишин
Верховна Рада призначила Ярослава Юрчишина головою Комітету з питань свободи слова
11:51
Оновлено
безпілотник, дрон
Російська армія вдарила по Бериславу: 1 загиблий, ще одна людина поранена
11:30
Україна ЄС
Парламент закликає євроінституції підтримати відкриття переговорів щодо членства України в ЄС
10:56
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Україна розслідує понад 3 тис. воєнних злочинів проти дітей, - генпрокурор
10:11
Маріуполь
Росіяни масово розширюють оборонні споруди біля окупованого Маріуполя, - Андрющенко
10:06
OPINION
Петро Олещук
Європейська віра в ЗСУ та Україну зіграла злий жарт вже з самою Україною
09:58
Раян О'Ніл
У 82 роки помер голлівудський актор Раян О'Ніл
09:40
Disney
Через нерівність в оплаті праці: 9 тис. жінок подали позов до суду проти компанії Disney
09:38
Бустерна доза
МОЗ: В Україні зараз достатньо вакцин від COVID-19
09:35
Ексклюзив
Турнікети на війні можуть врятувати життя
В Україні у кожного п'ятого військового з ампутованими кінцівками був посттурнікетний синдром, - волонтерка Корчинська
09:07
санкції США
Іранські офіцери, чиновники Китаю, лідери ІДІЛ у Конго: США запровадили санкції проти громадян у 13 країнах за порушення прав людини
09:00
Огляд
Ніколас Мадуро
Венесуела vs Гаяна: чи можлива поява нової гарячої точки у світі та чим це зашкодить Україні
08:54
Ніколас Мадуро
Президент Венесуели Мадуро підписав укази про анексію регіону Гаяни
08:35
окупанти
"Голосуватимуть не люди, а будинки": перед виборами президента РФ окупанти на Луганщині перевіряють населення, - ОВА
08:23
штучний інтелект
В ЄС узгодили проєкт щодо регулювання штучного інтелекту
08:23
Ексклюзив
на фото: галерея
У тимчасово окупованій Новій Каховці ворог затягує ланцюги тотального контролю, - мер
08:05
OPINION
Юрій Касьянов
Нам потрібне дієздатне Командування дальніх безпілотних бомбардувань
08:01
Огляд
Корисний Шварц, початок перемоги та реабілітація Галичини – 5 книг, де розплутують клубок минулого
07:49
Оновлено
втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила 6 танків, 11 бронемашин і 900 військових, - Генштаб
07:40
КНДР
КНДР оголосила про намір запустити ще кілька супутників-шпигунів
07:28
колії
Як протести на кордоні підштовхують Укрзалізницю до змін
07:25
У Києві демонтують пам'ятник Миколі Щорсу
У центрі Києва почали демонтаж пам'ятника радянському діячу Щорсу
07:09
Ракети Precision Strike Missile (PrSM)
Військові США отримали перші високоточні ракети PrSM на заміну ATACMS
06:42
Експрем’єр Бурунді Ален-Гійом Буньйоні
В африканській Бурунді експрем'єра засудили до довічного ув'язнення за спробу вбивства президента
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV