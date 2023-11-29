На кордоні з’явилося світло в кінці тунелю
Тиск має сенс, так само як називання речей своїми іменами
Позавчора колишній уже польський міністр інфраструктури Анджей Адамчик написав листа українському колезі Олександру Кубракову, в якому поінформував про своє звернення до єврокомісарки з транспорту Адіни Велян щодо необхідності відновлення дозволів на міжнародні перевезення, які скасували для транспортних фірм з України. Приводом такого звернення названо «порушення правил із боку українських перевізників».
Але порушень не було! Так само, як їх не було у квітні 2023 року, коли Польща запровадила ембарго на імпорт агропродукції з нашої країни. Тоді польський уряд теж запевняв, що причина такого радикального кроку - це «порушення харчової безпеки» начебто неякісною українською продукцією.
Брехня, бо численні прокурорські розслідування в самій Польщі жодних порушень не виявили. Тому я впевнений, що ніяких порушень нашими перевізниками не існує.
Адамчик закликав Міністерство інфраструктури України скасувати обов’язкову реєстрацію польських вантажівок в електронній черзі принаймні на двох пунктах пропуску: «Зосин – Устилуг» і «Нижанковичі – Мальховіце». Однак, як заявили організатори блокування, виконання цієї вимоги не припинить їхньої акції, бо вони не поступляться, поки не буде відновлено ліцензії для українських перевізників.
Тобто має бути по-їхньому, або блокування продовжиться до лютого.
Таке безправ’я і шантаж стали можливими через повну бездіяльність польської влади, для якої блокування стало зручним інструментом боротьби з новою більшістю в парламенті. І, зокрема, її лідером та кандидатом на посаду прем’єр-міністра Дональдом Туском.
Бездіяльності нинішньої польської влади приходить кінець, бо 4 грудня на засіданні Ради ЄС у справах транспорту мають обговорити вплив скасування ліцензій для українських перевізників. Будемо сподіватися, що обговорення пройде об’єктивно, а українська делегація надасть усі аргументи для захисту інтересів нашої національної безпеки та економіки. Польща ж запропонує «пакет» для розв’язання проблеми, в якому буде повернення ліцензій для українських транспортників.
Отже, 4 грудня ситуація проясниться: ми дізнаємось, чи ЄС дотримається свого рішення про скасування ліцензій під час російсько-української війни, чи теж внесе якісь корективи.
Яким не було б рішення, польська влада має виконувати чинні правила ЄС, покінчити з бездіяльністю та розблокувати пункти пропуску на українсько-польському кордоні.
Це в ідеалі, бо ми ж розуміємо, що мета блокування політична: ускладнити початок діяльності уряду Туска та підготовку України до зими. І цей факт став зрозумілим не лише українцям, а й зростаючому колу поляків.
І саме цей факт дає підставу для обережного оптимізму. Розблокування кордону стає місією здійсненною, хоч поки що важко сказати, коли це станеться.
Наше завдання - це продовжити тиск, розкривати справжню мету блокування та мобілізувати суспільну думку і політиків для припинення антиукраїнської сваволі. Треба роз’яснювати свідоме чи несвідоме підігрування нинішньої польської влади Росії в реалізації її планів поставити Україну на коліна руйнуванням інфраструктури, дефіцитом енергоносіїв, запчастин та інших необхідних товарів. Також необхідно наголошувати на всіх рівнях, що блокування українсько-польського кордону б’є також по польській економіці, створюючи реальну загрозу національній безпеці Польської держави.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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