Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Тайвань підтримує Україну щиро і масштабно
OPINION

Тайвань підтримує Україну щиро і масштабно

Микола Княжицький
14 серпня, 2025 четвер
18:03
Погляд

Про перший за 20 років візит української міжпартійної делегації до Тайваню

Зміст

Уперше за 20 років українська міжпартійна делегація відвідала Тайвань. Я мав честь очолювати цю делегацію

Від "Європейської солідарності", окрім мене, були присутні Михайло Бондар та Андрій Лопушанський. Святослав Юраш представляв фракцію "Слуга народу", Іван Крулько — фракцію "Батьківщина", Соломія Бобровська — фракцію "Голос". Від групи "Довіра" участь брав Валерій Лунченко.

Тайвань: історичний контекст

Після Другої світової війни в Китаї розгорнулася громадянська війна. Лідер антикомуністичного руху і тодішній глава Китаю Чан Кайші зазнав поразки від комуністів. Його армія відійшла на невеликий острів поблизу материкового Китаю. 

Саме там, після тривалих пошуків шляху розвитку, утворився Тайвань — справжня демократія, де відбуваються вільні вибори, де громадяни обирають парламент, президента, органи місцевого самоврядування, де діють політична конкуренція, верховенство права і свобода слова. Цього всього немає у материковому Китаї. І саме тому Пекін прагне окупувати та приєднати Тайвань.

Був час, коли Китайська Республіка (Тайвань) представляла китайську націю в ООН та інших міжнародних організаціях. Але згодом, після міжнародних переговорів, саме Китайська Народна Республіка стала єдиним представником Китаю в цих структурах. 

Україна, як і більшість країн світу, визнає принцип "єдиного Китаю". Але постає питання: яким повинен бути цілісний Китай? Чи може він бути авторитарним, як тепер? Очевидно, ні. Єдина китайська нація має право існувати як сильна азійська демократія — такою вона є сьогодні на Тайвані.

Сучасний розвиток Тайваню

Нині Тайвань досягнув надзвичайних успіхів. Країна створила потужну промисловість, підняла рівень життя до одного з найвищих у світі. За рівнем ВВП на душу населення Тайвань займає 12-те місце у світі.

Світ активно співпрацює з Тайванем. У галузі електроніки він став лідером у виробництві напівпровідників: 80% чіпів для штучного інтелекту виробляють саме тайванські компанії. Потужними є також металургія, машинобудування, виробництво електроніки та інші галузі.

Це пояснює, чому, наприклад, у парламенті Польщі група міжпарламентських зв’язків з Тайванем є найбільшою — вона об’єднує 109 депутатів Сейму. Група дружби з США налічує 88 депутатів, з Україною — 78. 

В Україні такої групи не існує взагалі. Навіть міжфракційне об’єднання з підтримки гуманітарних зв’язків з Тайванем не реєструється керівництвом Верховної Ради. Причина — економічний та політичний тиск Китаю через бізнес-інтереси.

Я вважаю це серйозною політичною помилкою. Визнаючи єдиний Китай, ніщо не забороняє Україні розвивати економічну, культурну та гуманітарну співпрацю з Тайванем, як це роблять інші країни. Тим більше, що Тайвань послідовно підтримує нас у війні з російським агресором.

Підтримка України з боку Тайваню

У Конгресі США допомогу Україні часто ухвалюють разом із пакетами підтримки інших країн, які протистоять агресії — Тайваню та Ізраїлю. Тайванці добре розуміють: якщо Україна програє війну, наступною жертвою агресії стане саме їхня країна. Тому їхня підтримка — щира і масштабна.

Тайвань реалізує численні гуманітарні проєкти, виділяє десятки мільйонів доларів на допомогу українському суспільству. Зокрема, за підтримки Тайваню та Українського католицького університету ми організували освітній проєкт “Leave no one behind partnership”. В його рамках вчителі інформатики та програмування з українських шкіл підвищують кваліфікацію, а школярі — вчаться підприємництва та інновацій. Після завершення курсів школи-учасниці проєкту отримують комп’ютерні та робототехнічні класи. Загалом в межах проєкту 96 українських закладів освіти отримали сучасне комп'ютерне обладнання та робототехніку.

Крім того, Тайвань співпрацює з нашими союзниками — Литвою, Чехією — у відбудові зруйнованих шкіл, підтримує електронну промисловість України та інші сфери.

Можливості для України

Українська промисловість зацікавлена у закупівлі тайванської продукції — від електроніки до машинобудування. Під час візиту ми провели зустрічі зі спікером парламенту, представниками двох найбільших політичних партій, віцепрезиденткою, президентом, керівниками галузевих асоціацій, а також відвідали провідні підприємства Тайваню.

Тайвань відкритий до співпраці з Україною, але через тиск Китаю наша держава закриває перед ним двері. Це абсурдно, адже Китай, який відкрито підтримує Росію, продовжує активно працювати з Україною, тоді як Тайвань — щирий союзник, чиї громадяни воюють у лавах ЗСУ — фактично ігнорується.

Торгові представництва Тайваню працюють у Москві, Варшаві та у більшості європейських столиць, але не в Києві. Відкриття такого офісу дало б величезний поштовх співпраці, допомогло б армії та економіці. Це жодним чином не суперечить принципу "єдиного Китаю" — про що свідчить досвід багатьох країн ЄС.

Безпека та технології

Співпрацюючи з Тайванем, ми зберігаємо можливість працювати і з Китаєм. Однак із Пекіном треба бути обережними: через мережі 5G та електроніку він намагається отримати монополію на інформаційний контроль. Багато держав запроваджують засоби кіберзахисту від такого втручання. Україна ж поки нічого подібного не робить.

Тайванська електроніка і телекомунікаційні рішення могли б стати безпечною альтернативою. У багатьох українських містах, зокрема у Львові та Бучі, вже обговорюють спільні проєкти з розбудови мереж 5G. Тайвань підтримує медичні центри, які займаються реабілітацією наших військових.

Як висновок, зазначу: вдячність — риса, яка дозволяє будувати майбутнє. Ми повинні негайно відкрити представництво Тайваню в Україні, спростити отримання віз для тайванських громадян та максимально розвивати економічну, гуманітарну й оборонну співпрацю.

Саме так діють наші союзники. На багатьох наших зустрічах у Тайвані були присутні американські дипломати, які прямо заявляють про зацікавленість США в українсько-тайванській кооперації в обороні та розвитку економіки.

Вірю, що цей перший за два десятиліття міжпартійний візит українських депутатів до Тайваню стане початком глибокого та взаємовигідного партнерства.

Фото з Facebook Миколи Княжицького

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Економіка
Україна
Верховна Рада
Китай
політика
Микола Княжицький
Технології
Тайвань
Війна з Росією
допомога Україні
Дипломатія
Читайте також:
мзс Росії
Автор Юлія Юліна
13 серпня, 2025 середа
У Лаврова заявили, що Росія не відмовиться від окупованих територій у чотирьох областях України
штучний інтелект
Автор Юлія Юліна
11 серпня, 2025 понедiлок
"Перевершує іноземні аналоги": в Україні створили дрон із ШІ, який вражає цілі на відстані понад 50 км
Армін Паппергер, голова концерну Rheinmetall
Автор Ксенія Золотова
12 серпня, 2025 вiвторок
Гендиректор Rheinmetall заявив, що будівництво заводу боєприпасів в Україні затримується через бюрократію
Київ
+21.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.18
    Купівля 41.18
    Продаж 41.67
  • EUR
    Купівля 48.11
    Продаж 48.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
14 серпня
20:47
"Роздача благодійних наборів з посиланнями на реєстрацію": Український Червоний Хрест повідомив про шахрайство
20:45
Олександр Ширшин
"Офіційно не комбат":  Олександр Ширшин, який публічно озвучив проблеми в батальйоні, пішов з посади
20:13
заповідник "Хортиця"
На території заповідника "Хортиця" планують збудувати унікальне сховище-укриття
20:09
прапор Росії
"Відродження каральної психіатрії": ЦПД повідомив, що у РФ роботодавці зможуть скеровувати працівників на обстеження в разі ознак "психічного розладу"
20:00
OPINION
Аляска як жарт
19:48
5G
У Харкові та Бородянці тестуватимуть 5G-інтернет
19:31
Ексклюзив
Волгоградський НПЗ
Російські НПЗ й газопровід "Дружба" є законними військовими цілями, - Defense Express
19:24
Олексій Соболев та Ярослава Максименко
Тимчасовою виконувачкою обовʼязків очільниці АРМА стала Ярослава Максименко
19:16
евакуація людей
На Донеччині розширили зону примусової евакуації для родин з дітьми на пʼять населених пунктів
18:56
Віталій Шабунін
ДБР завершило розслідування у справі Шабуніна. У ЦПК назвали слідство на 100% упередженим
18:52
Ексклюзив
борошно
Через дефіцит пекарні змушені імпортувати житнє борошно, а це вплине на ціну хліба
18:42
Російський Су-30СМ
Російський літак Су-30СМ, імовірно, впав неподалік острова Зміїний, - розвідка ВМС
18:37
Богдан Ковальчук
"Бабусю, я їду додому": з полону РФ вдалося повернути цивільного заручника Богдана Ковальчука, який був у неволі з 17 років
18:36
Албанія
Албанія залучить ШІ для викорінення корупції та вступу до ЄС
18:30
Ексклюзив
рубль
"Падіння вже відбувається": Інститут стратегічних досліджень про стан економіки РФ
18:11
Дональд Туск
"В одному ми погодилися на 100 відсотків": Туск і Навроцький вперше провели особисту розмову
18:08
Як штучний інтелект інтегрують у військову сферу: моделі, перспективи, виклики
18:00
Аналітика
пшениця зерно
Чи можливий в Україні дефіцит продовольчого зерна та для якого хліба уже зараз імпортують борошно
17:56
Оновлено
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
"Думаю, Путін укладе угоду": Трамп поділився очікуваннями від саміту на Алясці
17:53
фейк
Пропагандисти РФ поширюють у мережі згенеровані ШІ відео, які дискредитують рекрутингові ролики "Азову", - ЦПД
17:41
Речниця Білого дому Керолайн Левітт
"Можливість сісти й подивитися Путіну в очі": прессекретарка Білого дому розповіла про план перемовин Трампа з диктатором РФ на Алясці
17:32
Держдеп США
Відключення Еспресо від Т2: у звіті Держдепу США згадали про неправомірні дії влади
16:45
Путін Медведчук
СБУ оголосила підозру Медведчуку й 12 учасникам групи "Другая Украина", яка проводить інформаційну-підривну діяльність
16:31
Від початку доби на фронті було 67 боїв: на Покровському напрямку воїни однієї з бригад узяли в полон 5 окупантів
16:13
Іл-76 РФ
На Аляску напередодні зустрічі Путіна й Трампа з РФ вилетів літак, який згадувався в "кокаїновій справі", - Радіо Свобода
16:00
OPINION
Україна — де?
15:57
Картка єВідновлення
Уряд виділив додаткові 1,6 млрд грн на програму єВідновлення
15:51
Оновлено
обмін, додому повернули 84 українців
Наймолодшому звільненому - 26 років: Україна повернула з полону РФ 84 людини, серед них захисники Маріуполя
15:48
путін
Путін готує "географічні карти", аби розказати Трампу на Алясці, що Україна "штучна держава", - ЦПД
15:26
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:25
Укрзалізниця через аукціон на Prozorro.Продажі відбере оператора реклами в поїздах
15:00
Андрій Пишний
Хочемо створити найбільш інклюзивну фінансову систему у світі, – голова НБУ Пишний
14:58
PR
АТБ встановила рекорд українського ритейлу — українці за рік роблять 1 млрд покупок у магазинах мережі
14:44
Куп'янськ
На трасі поблизу Куп'янська росіяни атакували цивільне авто: 2 людини загинули, є постраждала
14:37
Зеленський на зустрічі зі Стармером закликав Британію інвестувати в українське виробництво дронів
14:31
В Україні до довічного ув'язнення засудили російського військового, який розстріляв двох цивільних на Харківщині
14:30
спека
В Україні вирує антициклон Julia: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 15 серпня
14:20
спека у Європі
У Женеві зробили громадський транспорт безоплатним, аби зменшити шкідливі викиди в атмосферу
14:08
Убивство підлітка на київському фунікулері: суд продовжив арешт працівникові УДО
14:04
OPINION
Хто заважає Rheinmetall будувати завод з виробництва снарядів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV