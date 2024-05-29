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Аналітика

Троянський кінь молдовської політики?

Петро Гарчу
29 травня, 2024 середа
16:03
Молдова Ілан Шор

У Молдові з'явився новий політичний блок "Побєда". Він був презентований його творцями в Москві, а не на території республіки. Щоб зібрати повний зал, учасників літаками звезли з Кишинева до російської столиці. Очолив нову політичну структуру олігарх Ілан Шор, який був засуджений молдавським судом на 15 років в'язниці за участь у крадіжці одного мільярду доларів з банківської системи Молдови.

Зміст

Цю статтю було надруковано у міжнародному виданні Dron.Media за підтримки європейських та американських платників податків — на противагу пропаганді Кремля. З дозволу редакції ми вперше переклали її українською.

На початку 2024 року олігарх Ілан Шор, засуджений до 15 років в'язниці за участь у "крадіжці мільярда" з банківської системи Молдови, переїхав до Росії з Ізраїлю. З 2015 року йому було заборонено в'їзд у цю країну, однак, імовірно, Шору вдалося переконати Кремль у тому, що він може бути корисним для інтересів Росії.

Відтоді Москва стала головним паломницьким напрямком прихильників Шора. Апогеєм став з'їзд відкритих і прихованих прихильників команди політика. 21 квітня в одному із залів Москви оголосили про створення блоку "Побєда" з логотипом, на якому розміщуються п'ять зірок, стилізовані під радянські часи.

"Наш з'їзд відбувся в Москві, де живе багато наших громадян, де розмовляють зрозумілою молдаванам мовою, і бачать Молдову серед друзів. Ми б із радістю провели його в Кишиневі або в Оргеєві. Але зараз це неможливо", - пояснив вибір місця проведення з'їзду Шор.

Проросійські сили Молдови створили у Москві блок "Побєда"

Фото: facebook

Що таке "Побєда"?

Сам захід запам'ятався великою кількістю фейків, які з трибуни розповідали близькі до Шор політикам, зокрема про Євросоюз, до тісніших відносин із яким прагне нинішня влада в Кишиневі.

"Уже відбувається офіційна заміна слів "мама", "тато" на "батько 1", "батько 2". Я, як гагаузка, цього не розумію. Нам, гагаузам, нам, молдаванам, це чуже", - навела приклад голова Гагаузії, автономії у складі Молдови, Євгенія Гуцул.

Невідомо, що вплинуло на виборах на структури керівництва блоку "Побєда", але саме Гуцул посіла другу після Шора посаду — секретаря Національної ради. Для людини, яка ще півтора року тому працювала секретарем в офісі партії "Шор", це значне підвищення, звертають увагу політичні аналітики.

До складу блоку "Побєда" увійшли партії, які й раніше були пов'язані з Іланом Шором. Це однойменна партія "Шор", оголошена в Молдові неконституційною, а також партія "Шанс", яку очолює ексжурналіст Олексій Лунгу.

Крім того, у списку значаться партія "Відродження", якою керують депутати парламенту Молдови, що пішли з фракції соціалістів — Олександр Нестеровський, Олександр Суходольський, Ірина Лозован, Василь Боля. Також у складі блоку увійшли маловідомі партії "Альтернатива і сили порятунку Молдови" і "Вікторія".

Курс — на Москву

Основною метою творці блоку "Побєда" назвали шлях руху для Молдови не в напрямку Євросоюзу, а в бік Москви.

"[Президентка Майя] Санду свідомо рубає пуповину наших зв'язків з СНД, з Росією, з ЄАЕС — з традиційними партнерами і сусідами. Наше ж завдання в тому, щоб показати людям альтернативи, які працюють і перевірені часом. Я вже називав їх: Росія, ЄАЕС, СНД. У цьому напрямку ми і будемо діяти", - зазначив Шор за підсумками з'їзду.

Пізніше з'ясувалося, що Шор не тільки переїхав до Росії, а й отримав російський паспорт.

Ілан Шор

Ілан Шор
Фото: скрін з відео

Крім молдавських політиків, на з'їзді були і рядові члени партії "Шор", переважно пенсіонери. Деякі обличчя вже стали впізнаваними завдяки постійній участі в акціях протестів.

Уже після прильоту до Кишинева, молдовські правоохоронні органи знайшли понад 1 млн євро, які намагалися ввезти до Молдови учасники з'їзду блоку "Побєда".

Керівництво поліції Молдови повідомило пізніше, що "кур'єри" нібито передавали гроші з Росії до Молдови різними способами, зокрема в приміщеннях в аеропорту Кишинева або в транспорті дорогою додому.

У команді Шора обшуки в аеропорту Кишинева в учасників з'їзду блоку "Побєда" назвали "свавіллям влади".

Із прицілом на парламентські вибори 2025 року

На думку політичного аналітика Віктора Чобану, основна мета, що стоїть перед блоком "Побєда", — завадити гарному результату на референдумі про вступ до ЄС, який планує організувати Санду та її команда. Референдум має відбутися в один день із президентськими виборами 20 жовтня 2024 року.

Мая Санду

Майя Санду, президентка Молдови
Фото: Reuters

"Думаю, що це також генеральна репетиція перед парламентськими виборами наступного року. Ось там буде основна ставка. Зараз основна робота — це скомпрометувати референдум про вступ до ЄС. Шор уже заявив, що він голосуватиме на виборах проти Санду, проти вступу до ЄС. Ось і вся технологія, яка була закладена у створенні цього блоку", - сказав аналітик Чобану.

Він також упевнений, що Шор і далі продовжить проводити різні політичні заходи в Москві із залученням ще більшої кількості людей.

"У цьому є дві необхідності. Перша — показати на російському телебаченні, скільки людей нібито підтримує ідею проросійського вектора розвитку в Молдові, а друга — це на зворотному шляху завезти гроші за допомогою активістів Шора в нашу країну", зазначив Чобану.

"Зрадники батьківщини" і "злочинне угруповання"

В адміністрації прозахідного президента Молдови різко відреагували на створення блоку "Побєда" в Москві.

"За 1 500 км від Молдови зібралося злочинне угруповання, щоб привести Молдову до "побєди". І ні, мова не про автомобіль "Побєда", адже молдавани віддають перевагу європейським моделям — "Шкодам", "Мерседесам" і "Рено". Вони не сказали жодного слова румунською, навіть молдовською, як вони називають цю мову. Вони представилися слугами кремлівського режиму, вклонилися і заявили, що за першої ж нагоди змусять вклонятися Молдову", емоційно заявив керівник апарату президента Адріан Белуцел.

Віцепрем'єр Андрій Спину також не шкодував критики на адресу з'їзду в Москві, порівнявши його учасників зі зрадниками.

"Вся країна бачила зрадників батьківщини в Москві. Думаю тепер ми можемо говорити відкрито, у Москві створили організований кримінальний блок "Побєда". Створили в Москві, поруч із Кремлем, щоб було зрозуміло, на кого вони працюють і кого обслуговують", заявив Спину у своїх соцмережах.

Ілан Шор

Ілан Шор спілкується зі своїми прихильниками в Молдові, сам він у країну приїхати не може, бо одразу буде затриманий
Фото: Радіо Свобода

Заборонити проросійські партії?

Віцепрем'єр із реінтеграції Молдови Влад Кульмінський упевнений, що новий політичний блок не буде успішним.

"У Москві зібралися люди і партії, які готові повернути до дестабілізації ситуації, і склад цього блоку дуже цікавий. Там ми бачимо людей і партії, які просувають ідею "російського миру" в Молдові, які будуть готові втягнути нашу країну у війну", заявив Кульмінський в ефірі національного телеканалу Moldova 1.

Політолог Анатол Церану впевнений, що за створенням блоку "Побєда" стоять спецслужби Росії.

"Те, що сталося в Москві, — не що інше, як акція спецслужб та інших спеціалізованих установ Російської Федерації. Молдова повинна відреагувати на ці дії Шора відповідним чином. Нам необхідне законодавство, що забороняє діяльність цих так званих партій на території Молдови", зазначив Церану в коментарі виданню Ziarul de Gardă.

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