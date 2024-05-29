Троянський кінь молдовської політики?

Цю статтю було надруковано у міжнародному виданні Dron.Media за підтримки європейських та американських платників податків — на противагу пропаганді Кремля. З дозволу редакції ми вперше переклали її українською.

На початку 2024 року олігарх Ілан Шор, засуджений до 15 років в'язниці за участь у "крадіжці мільярда" з банківської системи Молдови, переїхав до Росії з Ізраїлю. З 2015 року йому було заборонено в'їзд у цю країну, однак, імовірно, Шору вдалося переконати Кремль у тому, що він може бути корисним для інтересів Росії.

Відтоді Москва стала головним паломницьким напрямком прихильників Шора. Апогеєм став з'їзд відкритих і прихованих прихильників команди політика. 21 квітня в одному із залів Москви оголосили про створення блоку "Побєда" з логотипом, на якому розміщуються п'ять зірок, стилізовані під радянські часи.

"Наш з'їзд відбувся в Москві, де живе багато наших громадян, де розмовляють зрозумілою молдаванам мовою, і бачать Молдову серед друзів. Ми б із радістю провели його в Кишиневі або в Оргеєві. Але зараз це неможливо", - пояснив вибір місця проведення з'їзду Шор.

Фото: facebook

Що таке "Побєда"?

Сам захід запам'ятався великою кількістю фейків, які з трибуни розповідали близькі до Шор політикам, зокрема про Євросоюз, до тісніших відносин із яким прагне нинішня влада в Кишиневі.

"Уже відбувається офіційна заміна слів "мама", "тато" на "батько 1", "батько 2". Я, як гагаузка, цього не розумію. Нам, гагаузам, нам, молдаванам, це чуже", - навела приклад голова Гагаузії, автономії у складі Молдови, Євгенія Гуцул.

Невідомо, що вплинуло на виборах на структури керівництва блоку "Побєда", але саме Гуцул посіла другу після Шора посаду — секретаря Національної ради. Для людини, яка ще півтора року тому працювала секретарем в офісі партії "Шор", це значне підвищення, звертають увагу політичні аналітики.

До складу блоку "Побєда" увійшли партії, які й раніше були пов'язані з Іланом Шором. Це однойменна партія "Шор", оголошена в Молдові неконституційною, а також партія "Шанс", яку очолює ексжурналіст Олексій Лунгу.

Крім того, у списку значаться партія "Відродження", якою керують депутати парламенту Молдови, що пішли з фракції соціалістів — Олександр Нестеровський, Олександр Суходольський, Ірина Лозован, Василь Боля. Також у складі блоку увійшли маловідомі партії "Альтернатива і сили порятунку Молдови" і "Вікторія".

Курс — на Москву

Основною метою творці блоку "Побєда" назвали шлях руху для Молдови не в напрямку Євросоюзу, а в бік Москви.

"[Президентка Майя] Санду свідомо рубає пуповину наших зв'язків з СНД, з Росією, з ЄАЕС — з традиційними партнерами і сусідами. Наше ж завдання в тому, щоб показати людям альтернативи, які працюють і перевірені часом. Я вже називав їх: Росія, ЄАЕС, СНД. У цьому напрямку ми і будемо діяти", - зазначив Шор за підсумками з'їзду.

Пізніше з'ясувалося, що Шор не тільки переїхав до Росії, а й отримав російський паспорт.

Ілан Шор

Фото: скрін з відео

Крім молдавських політиків, на з'їзді були і рядові члени партії "Шор", переважно пенсіонери. Деякі обличчя вже стали впізнаваними завдяки постійній участі в акціях протестів.

Уже після прильоту до Кишинева, молдовські правоохоронні органи знайшли понад 1 млн євро, які намагалися ввезти до Молдови учасники з'їзду блоку "Побєда".

Керівництво поліції Молдови повідомило пізніше, що "кур'єри" нібито передавали гроші з Росії до Молдови різними способами, зокрема в приміщеннях в аеропорту Кишинева або в транспорті дорогою додому.

У команді Шора обшуки в аеропорту Кишинева в учасників з'їзду блоку "Побєда" назвали "свавіллям влади".

Із прицілом на парламентські вибори 2025 року

На думку політичного аналітика Віктора Чобану, основна мета, що стоїть перед блоком "Побєда", — завадити гарному результату на референдумі про вступ до ЄС, який планує організувати Санду та її команда. Референдум має відбутися в один день із президентськими виборами 20 жовтня 2024 року.

Майя Санду, президентка Молдови

Фото: Reuters

"Думаю, що це також генеральна репетиція перед парламентськими виборами наступного року. Ось там буде основна ставка. Зараз основна робота — це скомпрометувати референдум про вступ до ЄС. Шор уже заявив, що він голосуватиме на виборах проти Санду, проти вступу до ЄС. Ось і вся технологія, яка була закладена у створенні цього блоку", - сказав аналітик Чобану.

Він також упевнений, що Шор і далі продовжить проводити різні політичні заходи в Москві із залученням ще більшої кількості людей.

"У цьому є дві необхідності. Перша — показати на російському телебаченні, скільки людей нібито підтримує ідею проросійського вектора розвитку в Молдові, а друга — це на зворотному шляху завезти гроші за допомогою активістів Шора в нашу країну", — зазначив Чобану.

"Зрадники батьківщини" і "злочинне угруповання"

В адміністрації прозахідного президента Молдови різко відреагували на створення блоку "Побєда" в Москві.

"За 1 500 км від Молдови зібралося злочинне угруповання, щоб привести Молдову до "побєди". І ні, мова не про автомобіль "Побєда", адже молдавани віддають перевагу європейським моделям — "Шкодам", "Мерседесам" і "Рено". Вони не сказали жодного слова румунською, навіть молдовською, як вони називають цю мову. Вони представилися слугами кремлівського режиму, вклонилися і заявили, що за першої ж нагоди змусять вклонятися Молдову", — емоційно заявив керівник апарату президента Адріан Белуцел.

Віцепрем'єр Андрій Спину також не шкодував критики на адресу з'їзду в Москві, порівнявши його учасників зі зрадниками.

"Вся країна бачила зрадників батьківщини в Москві. Думаю тепер ми можемо говорити відкрито, у Москві створили організований кримінальний блок "Побєда". Створили в Москві, поруч із Кремлем, щоб було зрозуміло, на кого вони працюють і кого обслуговують", — заявив Спину у своїх соцмережах.

Ілан Шор спілкується зі своїми прихильниками в Молдові, сам він у країну приїхати не може, бо одразу буде затриманий

Фото: Радіо Свобода

Заборонити проросійські партії?

Віцепрем'єр із реінтеграції Молдови Влад Кульмінський упевнений, що новий політичний блок не буде успішним.

"У Москві зібралися люди і партії, які готові повернути до дестабілізації ситуації, і склад цього блоку дуже цікавий. Там ми бачимо людей і партії, які просувають ідею "російського миру" в Молдові, які будуть готові втягнути нашу країну у війну", — заявив Кульмінський в ефірі національного телеканалу Moldova 1.

Політолог Анатол Церану впевнений, що за створенням блоку "Побєда" стоять спецслужби Росії.

"Те, що сталося в Москві, — не що інше, як акція спецслужб та інших спеціалізованих установ Російської Федерації. Молдова повинна відреагувати на ці дії Шора відповідним чином. Нам необхідне законодавство, що забороняє діяльність цих так званих партій на території Молдови", — зазначив Церану в коментарі виданню Ziarul de Gardă.