Артилеристи ЗСУ при веденні вогню із САУ Ceasar послуговуватимуться ШІ

Про це 24 грудня повідомив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк під час зустрічі із делегацією Сенату Франції, інформує пресслужба Міноборони.

Генерал-лейтенант наголосив, що для України дуже важливим є посилення вогневої міці завдяки постачанню союзниками артилерійських систем. Зокрема, Збройні Сили України зацікавлені в подальшій закупівлі для своїх потреб французьких 155-м самохідних артилерійських установок Caesar.

"САУ Caesar у бою продемонстрували високу ефективність, точність", - сказав Гаврилюк.

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Окрім того, у 2024 році заплановані випробування управління вогнем САУ Caesar із застосуванням штучного інтелекту, заявив Іван Гаврилюк.

За словами заступника міністра оборони, застосування ШІ дозволить скоротити використання боєприпасів на пристрілку та ураження цілей на 30%.

При цьому Іван Гаврилюк закликав французьку сторону сприяти у збільшенні кількості боєприпасів до САУ Caesar.