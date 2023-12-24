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Артилеристи ЗСУ при веденні вогню із САУ Ceasar послуговуватимуться ШІ

24 грудня, 2023 неділя
18:13
Технології САУ Ceasar виробництва Франції

У січні 2024 року в Парижі розпочне діяльність Коаліція артилерії з посилення української армії

Про це 24 грудня повідомив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк під час зустрічі із делегацією Сенату Франції, інформує пресслужба Міноборони.

Генерал-лейтенант наголосив, що для України дуже важливим є посилення вогневої міці завдяки постачанню союзниками артилерійських систем. Зокрема, Збройні Сили України зацікавлені в подальшій закупівлі для своїх потреб французьких 155-м самохідних артилерійських установок Caesar.

"САУ Caesar у бою продемонстрували високу ефективність, точність", - сказав Гаврилюк.

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Окрім того, у 2024 році заплановані випробування управління вогнем САУ Caesar із застосуванням штучного інтелекту, заявив Іван Гаврилюк.

За словами заступника міністра оборони, застосування ШІ дозволить скоротити використання боєприпасів на пристрілку та ураження цілей на 30%.

При цьому Іван Гаврилюк закликав французьку сторону сприяти у збільшенні кількості боєприпасів до САУ Caesar.

Франція
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
штучний інтелект
Війна з Росією
Військові новини
Міністр оборони України
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