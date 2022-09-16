English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Артилерія ЗСУ вдарила по переправі окупантів біля Нової Каховки 

Артилерія ЗСУ вдарила по переправі окупантів біля Нової Каховки 

16 вересня, 2022 п'ятниця
16:56
війна з Росією українська артилерія

Вночі проти 16 вересня українська артилерія вдарила по понтонній переправі окупантів біля Нової Каховки 

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в нашій зоні відповідальності стабільно напружена, але контрольована. Противник продовжує намагання із зриву активних дій наших військ, утримання тимчасово захоплених територій. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, вживає заходів щодо перегрупування військ, веде повітряну розвідку", - пишуть у "Півдні".

Українські ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань. У ніч з 15 на 16 вересня вдарили по трьох районах зосередження військ та техніки в Бериславі, Дар’ївці та Старій Збуріївці.

Постраждала понтонна переправа росіян у районі Козацького та Нової Каховки.

Результати уражень ще розвідуються.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Відео
Україна
Росія
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Нова Каховка
Військові новини
Вбиті росіяни
Читайте також:
Путін
14 вересня, 2022 середа
Путін вже готовий визнати та прийняти поразку РФ у війні з Україною, - ISW
Коронавірус
14 вересня, 2022 середа
Найкращий час, щоб покласти цьому край. Глава ВООЗ вважає, що пандемія коронавірусу швидко завершиться
15 вересня, 2022 четвер
Учасник ДТП із президентським автомобілем був "під стимуляторами" – Подоляк
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.97
    Купівля 39.97
    Продаж 40.84
  • EUR
    Купівля 39.66
    Продаж 40.76
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
16 вересня
18:12
російських окупантів залучили до відновлення стели
"Прибирають за собою сміття": російських окупантів залучили до відновлення стели у звільненому Куп'янську
18:00
Ексклюзив
ЗСУ
Окупанти в Херсоні приречені, - військовий експерт Рябих
17:57
Артем Довбик, збірна України
Довбика визнали найкращим гравцем тижня у Лізі конференцій
17:55
На фото Денис Шмигаль
Українці зможуть придбати військові облігації через Дію, - Шмигаль
17:54
на фото: зруйнований дім
На Дніпропетровщині внаслідок російського артобстрілу загинули двоє людей
17:52
російські війська окупанти
Санкції вже заважають Росії виробляти сучасну зброю, - Reuters
17:45
масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022
Глава МЗС Латвії: "Виявлені масові поховання в Ізюмі є свідченням того, що РФ – терористична держава"
17:35
Ердоган
Ердоган планує попросити у Путіна знижку на газ - Bloomberg
17:26
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:25
Ексклюзив
Тарас Стецьків
Кучма міг би пролити світло по справі Гонгадзе та може коли-небудь спроможеться розказати, але це справа його совісті, - екснардеп Стецьків
17:19
Крістіне Ламбрехт
Російська армія зазнала значних втрат, військові резерви РФ можуть бути меншими, ніж вважали, - міністерка оборони Німеччини
17:18
Ракета "Калібр"
Росіяни різко збільшили кількість крилатих ракет у Чорному морі
17:13
Ґітанас Науседа
"Треба всіма засобами допомагати Україні": президент Литви шокований масовими похованнями в Ізюмі
17:09
Львов Богдан
Президента України просять позбавити громадянства суддю Богдана Львова, який має паспорт Росії
16:56
масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022
На місцевому цвинтарі в Ізюмі знайдено понад 500 могил, у деяких з них - тіла дітей
16:43
санкції проти Росії
У США розчаровані повільними темпами впливу санкцій на російську економіку, - CNN
16:41
касетні снаряди
Росія обстріляла Миколаївщину забороненими касетними снарядами
16:19
Ексклюзив
російські окупанти
У нижній течії правого берега річки Дніпро перебувають найелітніші частини та підрозділи армії РФ, - полковник ЗСУ Селезньов
16:12
Володимир Зеленський
Зеленський скасував чотири укази про економічну співпрацю з РФ та Білоруссю
16:11
Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій
Попри заяви про самостійність, УПЦ МП й далі залежна від Москви: на сайті РПЦ Онуфрій досі у списку головних ієрархів
16:04
Герой України
Зеленський посмертно присвоїв звання Героїв України трьом українським військовим
15:54
на фото: Ігор Клименко
На звільненій Харківщині виявили 10 окупантських катівень, - Клименко
15:45
Фінляндія
Оборонна співпраця та візи для росіян: про що Зеленський говорив з президентом Фінляндії
15:41
Огляд
"Договорняк з Байденом", "поганий Блінкен" і "росіяни просто відступили". Які фейки сіяла РФ після Харківського розгрому
15:40
Ексклюзив
Ворог обстрілює великі міста Донеччини, а Бахмут хоче взагалі зрівняти з землею, - боєць батальйону "Свобода" Лисенко
15:34
Окупанти повідомили про вбивство в Бердянську "заступника голови ВЦА" і його дружини
15:32
Німеччина Україна
Опозиційний ХДС знову закличе уряд Шольца надати Україні танки й БТРи, - Spiegel
15:13
ЗСУ
На Харківщині звільнили 421 населений пункт, - Кирило Тимошенко
15:10
на фото: вибух
На аеродромі в Мелітополі пролунав вибух
15:03
Зеленський затвердив угоду з ЄС про "транспортний безвіз"
14:55
загорівся хмарочос
У китайському місті Чанша загорівся хмарочос заввишки понад 200 метрів
14:54
Українська ППО ЗСУ
На Дніпропетровщині ППО збила три крилаті російські ракети "Іскандер"
14:43
Оновлено
Псевдопрокуратура "ЛНР"
У тимчасово окупованому Луганську стався вибух у будівлі псевдопрокуратури: загинув "генпрокурор ЛНР"
14:34
віза
Швейцарія призупинила спрощений візовий режим із Росією
14:33
російський окупант
Агент РФ намагався влаштуватися в полк "Азов": його затримали й повідомили про підозру
14:20
У звільненому селі на Харківщині виявили 4 тіла мирних мешканців зі слідами катувань
На деокупованій Харківщині знайдено 50 тіл мирних жителів і близько 445 могил у місці масового поховання
14:11
Оновлено
Ракетний удар
Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу: серйозних руйнацій зазнали гідротехнічні споруди
14:07
Ізюм
Кількість загиблих в Ізюмі може перевищувати Бучанську трагедію, - уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти
14:00
Росія
РФ перестала бути учасницею Європейської конвенції про права людини
13:51
Наталка Діденко
Помірний дощ, тумани, а місцями посуха: Наталка Діденко розповіла про погоду в Україні цими вихідними
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV