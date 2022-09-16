Артилерія ЗСУ вдарила по переправі окупантів біля Нової Каховки
Вночі проти 16 вересня українська артилерія вдарила по понтонній переправі окупантів біля Нової Каховки
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ситуація в нашій зоні відповідальності стабільно напружена, але контрольована. Противник продовжує намагання із зриву активних дій наших військ, утримання тимчасово захоплених територій. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, вживає заходів щодо перегрупування військ, веде повітряну розвідку", - пишуть у "Півдні".
Українські ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань. У ніч з 15 на 16 вересня вдарили по трьох районах зосередження військ та техніки в Бериславі, Дар’ївці та Старій Збуріївці.
Постраждала понтонна переправа росіян у районі Козацького та Нової Каховки.
Результати уражень ще розвідуються.
- У ніч з 15 на 16 вересня росіяни забороненими касетними снарядами двічі обстріляли прифронтову Березнегуватську громаду Миколаївської області.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.84
-
EUR
Купівля 39.66Продаж 40.76
- Актуальне
- Важливе