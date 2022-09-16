Артилерія ЗСУ вдарила по переправі окупантів біля Нової Каховки 

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в нашій зоні відповідальності стабільно напружена, але контрольована. Противник продовжує намагання із зриву активних дій наших військ, утримання тимчасово захоплених територій. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, вживає заходів щодо перегрупування військ, веде повітряну розвідку", - пишуть у "Півдні".

Українські ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань. У ніч з 15 на 16 вересня вдарили по трьох районах зосередження військ та техніки в Бериславі, Дар’ївці та Старій Збуріївці.

Постраждала понтонна переправа росіян у районі Козацького та Нової Каховки.

Результати уражень ще розвідуються.

У ніч з 15 на 16 вересня росіяни забороненими касетними снарядами двічі обстріляли прифронтову Березнегуватську громаду Миколаївської області.

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