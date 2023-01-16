Артур Герасимов: реальна боротьба з корупцією в Україні підміняється дешевим піаром

Так він прокоментував поширену у ЗМІ інформацію щодо декларування майна.

"На жаль, змушений констатувати спробу підмінити реальну боротьбу з корупцією дешевим піаром та імітацією активної діяльності з боку НАБУ. Настільки впевнений у своїй правоті, що не маю жодних сумнівів у тому, що виграю цю із яйця виїдену справу у Вищому антикорупційному суді. По-перше, "інкримінована" мені квартира була куплена у 2013 році, тобто ДО початку моєї політичної діяльності, ДО початку виборів і ДО того, як я був обраний народним депутатом. Причому на той момент я займався бізнесом і квартира була куплена на задекларовані від бізнесу доходи, легальність та достатність яких ні в кого не викликає питань або сумнівів", – зазначив Герасимов.

"Друге. Тоді ж у 2013 році, ДО початку політичної діяльності, передав її у дар батькам і вони нею користувалися. До речі, передача власності в Іспанії, на відміну від України, не потребує зміни даних в реєстрі. НАБУ знає, що займається самовільним трактуванням іспанського законодавства. Наполягаю, що я не мав вносити цю квартиру в декларацію", – констатує народний депутат.

"По-третє, є прецеденти, коли НАЗК приймало уточнення і закривало справи. Зокрема, йдеться про неточності у деклараціях Глави держави, які Володимир Олександрович виявив і повідомив НАЗК. НАЗК своєю чергою такими поясненнями задовольнилося", – нагадав Герасимов.

"Закон, як відомо, один для всіх, і сподіваюся, що й у цій справі не може бути подвійних стандартів. Тому абсолютно готовий йти до суду із чистою совістю і бездоганною правовою позицією. А НАБУ, до створення якого причетний як народний депутат, бажаю успіхів у боротьбі з корупцією. І нагадую, підозри досі не вручені: Коломойському І. Тимошенку К., Резніченку В., та іншим", – резюмує Артур Герасимов.

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