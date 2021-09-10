Астронавт NASA сфотографував нічний Каїр з ілюмінатора МКС
Американський астронавт NASA Шейн Кімбро поділився кадром, який було зроблено з ілюмінатора Міжнародної космічної станції
Кімбро опублікував фото у своєму акаунті у Twitter.
"Каїр яскраво сяє з МКС. Каїр, столиця Єгипту, що розташована на річці Ніл", - написав Кімбро.
За словами астронавта, в центрі столиці розташована площа Тахрір й величезний музей, що містить в собі безліч старовинних предметів, включаючи королівських мумій й позолочені артефакти Тутанхамона.
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