Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна технології Астронавт NASA сфотографував нічний Каїр з ілюмінатора МКС

Астронавт NASA сфотографував нічний Каїр з ілюмінатора МКС

10 вересня, 2021 п'ятниця
15:13
технології Астронавт NASA сфотографував нічний Каїр з ілюмінатора МКС

Американський астронавт NASA Шейн Кімбро поділився кадром, який було зроблено з ілюмінатора Міжнародної космічної станції

Кімбро опублікував фото у своєму акаунті у Twitter.

"Каїр яскраво сяє з МКС. Каїр, столиця Єгипту, що розташована на річці Ніл", - написав Кімбро.

За словами астронавта, в центрі столиці розташована площа Тахрір й величезний музей, що містить в собі безліч старовинних предметів, включаючи королівських мумій й позолочені артефакти Тутанхамона.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

космос
МКС
Каїр
астронавти
Читайте також:
Ярослава Магучіх
9 вересня, 2021 четвер
Українка Магучіх знову сфотографувалась з довіреною особою Путіна. Фотофакт
Лукашенко Путін
9 вересня, 2021 четвер
Єдині ринки та інтеграція валют: Путін заявив, що вони з Лукашенком погодили всі дорожні карти щодо Союзної держави
Тайсон Ф'юрі
9 вересня, 2021 четвер
Ф'юрі зневажливо висловився про Усика
Київ
+26
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.63
    Купівля 26.63
    Продаж 26.86
  • EUR
    Купівля 31.41
    Продаж 31.79
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
10 вересня
16:56
РФ провела в окупованому Криму навчання з протиповітряної оборони
16:54
путлер
Податкова служба Швеції заборонила подружжю назвати дитину Володимиром Путіним
16:40
Отруєння у школі на Хмельниччині: кількість постраждалих зросла
16:36
Вимагав 50 тис. грн за закриття справи: СБУ зловила на хабарі прокурора на Донеччині
16:23
банк "Земельний капітал"
НБУ вирішив ліквідувати банк "Земельний капітал"
16:19
Андрій Парубій
Парламентська ТСК мала викликати Єрмака і Зеленського для пояснень по "вагнергейту", – Андрій Парубій
16:15
До КМДА прийшли з обшуками через розкрадання 6 млн грн на закупівлі ліків для онкохворих
16:00
зерно
В Україні намолочено 45 млн тонн зерна, збирання врожаю триває
15:56
Рада
Рада вимагає від Росії припинити переслідування Джелялова та Ахтемових
15:50
премія "Оскар"
П'ять фільмів пройдуть нацвідбір на премію "Оскар"
15:43
У Києві викрили шахрайську схему: підробляли результати ПЛР-тестів і COVID-довідки
У Києві викрили шахрайську схему: підробляли результати ПЛР-тестів і COVID-довідки
15:43
4G метро
Київське метро через карантин може працювати з обмеженнями на вхід
15:35
Луїш Фігу
Легендарні футболісти Фігу та Роберто Карлос відкрили у Києві школу "Реалу"
15:19
Валерій Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Залужний назвав кількість російських військ на українському кордоні та окупованих територіях
15:14
Валерій Залужний
У Росії є наміри вести широкомасштабну агресію на Донбасі під час навчань "Захід-2021", - головнокомандувач ЗСУ Залужний
15:04
Денис Барвінко
У 27 років помер колишній футболіст "Металіста" Денис Барвінко
14:54
прапор Росії
ЄС продовжив персональні санкції проти РФ через анексію Криму й агресію на Донбасі
14:45
Зеленський
Це вирішує народ України, - Зеленський про висунення на другий термін
14:44
Ентоні Джошуа
Британський важковаговик попередив Усика про найнебезпечнішу "зброю" Джошуа
14:31
Дмитро Разумков
У відставку незабаром можуть піти три-чотири міністри, - Разумков
14:25
Верховна Рада створила ТСК з розслідування можливих протиправних дій чиновників космічного агентства
14:14
Гус Хіддінк
Нідерландський тренер Хіддінк оголосив про завершення кар'єри
14:09
В Україні заборонили сексизм у рекламі
13:58
Микола Давидюк
Причин для покарання Гео Лероса немає, "слуги" діють маніпулятивно, - Давидюк
13:51
Наприкінці вересня в Україні відбудуться масштабні військові навчання за участі близько 12,5 тис. військових
13:51
Посилення карантину в Україні: МОЗ просить Кабмін зібратися на позачергове засідання
13:44
Кріштіану Роналду
Стало відомо, чому зірвався трансфер Роналду до "Манчестер Сіті"
13:43
окупанти на Донбасі
Наступного тижня окупанти на Донбасі проведуть військові збори, - Міноборони
13:29
вакцина
МОЗ: Особи без громадянства та іноземці можуть зробити щеплення проти COVID-19 в Україні
13:24
Денис Шмигаль
Уряд не буде піднімати тарифи на тепло і гарячу воду під час опалювального сезону, – Шмигаль
13:05
Баварія, клубний чемпіонат світу
Японія відмовилася від проведення клубного ЧС з футболу
12:48
У Чернігові сталася пожежа в гуртожитку: евакуювали 49 людей
12:37
Федір Лапій
"Осінь буде значно важча за весну", − імунолог Федір Лапій
12:34
Недобите село, кохання з роботом і таємниці модної індустрії – 5 нових книг, які ми чекали
12:21
Зеленський
"Може бути": Зеленський допустив можливість повномасштабної війни з РФ
12:20
Джекпот Powerball США досяг $ 409 мільйонів, українці можуть виграти величезний приз цієї суботи
12:18
Дмитро Чигринський
Ексфутболіст "Барселони" Чигринський перейшов до колишнього клубу Блохіна
11:57
Ярослава Магучіх
Магучіх відповіла на критику її спільного фото з росіянкою
11:48
вакцина AstraZeneca
Закінчився термін придатності: у Великобританії викинуть 800 тис. доз вакцини AstraZeneca
11:45
В Києві на Броварському проспекті частково обмежать рух до кінця вересня
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV