Атака на аеродроми поблизу Бердянська та Луганська: генерал Романенко розповів, якою зброєю ЗСУ могли завдати удару

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".



"Офіційного підтвердження ще немає. Але з точки зору воєнної зброї, таке ураження може нанести касетна зброя, це дуже важливо. Така зброя може вразити і живу силу противника і літальні апарати, які не зовсім захищені на землі. Так чи інакше ця зброя ефективно вплинула на обставини, вразила засоби ворога і з цього приводу є подальша перспектива. В найближчий час буде все відомо", - зазначив Романенко.

Для нас важливо знищувати засоби ворога, якими вони наносять удари по Силах оборони України. Внаслідок успішних ударів ЗСУ по аеродромах, у ворога є втрати в живій силі, озброєнню та техніці, каже Романенко.

"Сам по собі факт важливий, бо ЗСУ наносять удари не лише по сході, а в Криму. Також розповсюдилась географія нанесення ударів по території Росії. В цьому є перспектива, в нас набирають оберти підприємства воєнно-промислового комплексу з випуском ударних дронів різних типів, ракетного озброєння тощо. Не зважаючи на те, що ворог полює за цими об'єктами і підприємствами, процес вироблення нових зразків набирає обертів", - резюмував Ігор Романенко.