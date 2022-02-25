Атака на Гостомель 24 лютого почалася з розриву ракети біля житлового будинку, - Нацгвардія

Про це інформує бригада швидкого реагування Нацгвардії.



"Так починалася атака на Гостомель. Сьогодні близько 7:00 ранку російська "високоточна" ракета розірвалася біля цивільного житлового будинку в Гостомелі, де мешкають у тому числі діти", - ідеться в повідомленні.



У бригаді додали, що вибухом і уламками повибивало шибки. Із цивільних мешканців ніхто не постраждав.







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