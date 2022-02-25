Атака на Гостомель 24 лютого почалася з розриву ракети біля житлового будинку, - Нацгвардія
Під час атаки Гостомеля 24 лютого ракета окупантів розірвалася біля житлового будинку, серед цивільних мешканців ніхто не постраждав
Про це інформує бригада швидкого реагування Нацгвардії.
"Так починалася атака на Гостомель. Сьогодні близько 7:00 ранку російська "високоточна" ракета розірвалася біля цивільного житлового будинку в Гостомелі, де мешкають у тому числі діти", - ідеться в повідомленні.
У бригаді додали, що вибухом і уламками повибивало шибки. Із цивільних мешканців ніхто не постраждав.
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