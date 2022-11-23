Про це повідомляє Ганна Маляр, заступниця міністра оборони.

Вона зазначила, що переважна більшість ворожих ракетних ударів останнім часом спрямована по об’єктах енергетичної інфраструктури. Це атаки насамперед по цивільному населенню, яке так само незламне, як і військові. Атаки на енергетику не допоможуть росії укріпити свої позиції у цій війні.

"Знищення об’єктів енергетичної інфраструктури не вплине на спроможність наших Сил оборони зупиняти ворога та звільняти тимчасово окуповані території. Наші військові готові до ведення бойових дій у будь-яких умовах.

Так само, це не ослабить і мотивацію цивільного населення. Ворог помиляється, якщо вважає, що знищення енергоінфраструктури спрямує зусилля українців переважно на захист тилу та відволікатиме від фронту на сході та півдні.

У нас сьогодні скрізь фронт. І цивільне населення бореться з ворогом так само як і військові - теж на всіх фронтах", - йдеться у її повідомленні.

Нагадаємо, Маляр також заявила, що в армії Росії наростає паніка та знижується рівень морально-психологічного стану на тлі успішного контрнаступу Збройних Сил України