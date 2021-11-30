Атестаційна колегія МОН скасувала рішення присудити Киві науковий ступінь

Про це йдеться на сайті МОН.



Так, 30 листопада пройшло засідання Атестаційної колегії МОН. На засіданні було розглянуто питання, пов’язані з атестацією кадрів вищої кваліфікації, а також скасуванням рішень деяких спеціалізованих вчених рад щодо присудження наукових ступенів.



Члени колегії розглянули рекомендації експертних рад із питань проведення експертизи дисертацій МОН щодо порушення деякими спеціалізованими вченими радами нормативно-правових актів із питань присудження наукових ступенів. Відповідно до рекомендацій, скасовано рішення щодо присудження наукових ступенів доктора наук Порпуліт О.О., Кочину В.В., Ларіну В.В., кандидата наук Киві І.В. і Козіну О.Є.



"Щойно на засіданні Атестаційної колегії МОН одноголосно було ухвалено рішення про відміну рішення спецради Інституту підготовки кадрів держслужби зайнятості про присудження Іллі Ківі наукового ступеня кандидата наук з держуправління", - повідомила нардеп від "Слуги Народу" та очільниця підкомітету ВР з питань вищої освіти Юлія Гришина у Facebook.



Крім цього, керівника спецради та наукового керівника Киви позбавили права займатись відповідними видами наукової діяльності протягом двох років.

Нагадаємо, 26 квітня 2021 року повідомлялося, що Ілля Кива став кандидатом наук.

27 квітня Bihus.Info повідомили, що у своїй дисертації Кива збрехав про участь у конференціях і підробив довідки.

28 квітня наукового керівника нардепа звільнили з роботи, депутат пообіцяв йому посаду міністра.

17 листопада Ілля Кива заявив, що його позбавили ступеня кандидата наук за відсутність новизни в роботі. Нардеп назвав таке рішення спробою влади дискредитувати його й пообіцяв захищати свої інтереси в суді.

24 листопада у МОН України заявили, що не позбавляли нардепа від ОПЗЖ Іллю Киву ступеня кандидата наук, адже й не присуджували його.