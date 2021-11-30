Атестаційна колегія МОН скасувала рішення присудити Киві науковий ступінь
Міністерство освіти і науки скасувало рішення спеціальної ради Інституту підготовки кадрів та відмовило нардепу від ОПЗЖ Іллі Киві у присудженні наукового ступеня кандидата наук
Про це йдеться на сайті МОН.
Так, 30 листопада пройшло засідання Атестаційної колегії МОН. На засіданні було розглянуто питання, пов’язані з атестацією кадрів вищої кваліфікації, а також скасуванням рішень деяких спеціалізованих вчених рад щодо присудження наукових ступенів.
Члени колегії розглянули рекомендації експертних рад із питань проведення експертизи дисертацій МОН щодо порушення деякими спеціалізованими вченими радами нормативно-правових актів із питань присудження наукових ступенів. Відповідно до рекомендацій, скасовано рішення щодо присудження наукових ступенів доктора наук Порпуліт О.О., Кочину В.В., Ларіну В.В., кандидата наук Киві І.В. і Козіну О.Є.
"Щойно на засіданні Атестаційної колегії МОН одноголосно було ухвалено рішення про відміну рішення спецради Інституту підготовки кадрів держслужби зайнятості про присудження Іллі Ківі наукового ступеня кандидата наук з держуправління", - повідомила нардеп від "Слуги Народу" та очільниця підкомітету ВР з питань вищої освіти Юлія Гришина у Facebook.
Крім цього, керівника спецради та наукового керівника Киви позбавили права займатись відповідними видами наукової діяльності протягом двох років.
- Нагадаємо, 26 квітня 2021 року повідомлялося, що Ілля Кива став кандидатом наук.
- 27 квітня Bihus.Info повідомили, що у своїй дисертації Кива збрехав про участь у конференціях і підробив довідки.
- 28 квітня наукового керівника нардепа звільнили з роботи, депутат пообіцяв йому посаду міністра.
- 17 листопада Ілля Кива заявив, що його позбавили ступеня кандидата наук за відсутність новизни в роботі. Нардеп назвав таке рішення спробою влади дискредитувати його й пообіцяв захищати свої інтереси в суді.
- 24 листопада у МОН України заявили, що не позбавляли нардепа від ОПЗЖ Іллю Киву ступеня кандидата наук, адже й не присуджували його.
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