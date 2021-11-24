МОН: Нардепа Киву не позбавляли ступеня кандидата наук, бо й не присуджували

Про це повідомляє Радіо Свобода.



"Станом на 23.11.2021 року Киві Іллі Володимировичу не присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління", - йдеться у коментарі МОН.

26 квітня 2021 року повідомлялося, що Ілля Кива став кандидатом наук.

27 квітня Bihus.Info повідомили, що у своїй дисертації Кива збрехав про участь у конференціях і підробив довідки.

28 квітня наукового керівника нардепа звільнили з роботи, депутат пообіцяв йому посаду міністра.

17 листопада Ілля Кива заявив, що його позбавили ступеня кандидата наук за відсутність новизни в роботі. Нардеп назвав таке рішення спробою влади дискредитувати його й пообіцяв захищати свої інтереси в суді.

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