Аваков перерахував досягнення Нацполіції

З цієї нагоди міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав основні, на його думку, здобутки очолюваного ним правоохоронного органу, передає Еспресо.TV.



"Шість років – це досить мало для нового правоохоронного органу, що надає суспільству якість сервісу, якого ще не було у вітчизняній історії. Проте цього часу нам вистачило, щоб виростити нову генерацію молодих амбітних керівників, які просувають подальші реформи, залучають найкращий закордонний досвід, формують команду однодумців", - пояснив міністр у себе на фейсбуці.



Що стосується конкретини, то очільник МВС України навів наступні показники.



"За шість років існування Національної поліції України:



● опрацьовано понад 47 мільйонів викликів громадян;



● розкрито понад 562 тисячі злочинів;



● проведено майже 10 тисяч спецоперацій спецпідрозділу КОРД та звільнено 129 заручників;



● припинено діяльність понад 1400 злочинних груп і організацій;



● вилучено 23 тонни наркотиків загальною вартістю 11 мільярдів гривень;



● викрито понад 30 тисяч кіберзлочинів;



● вилучено понад 38 тисяч одиниць зброї та 9 тонн вибухівки;



● розшукано та повернуто батькам понад 66 тисяч дітей;



● забезпечено безпеку під час понад 360 тисяч масових заходів, у яких взяли участь близько 100 мільйонів громадян".



"За цей час 56 тисяч поліцейських несли службу в зоні АТО/ООС", - додав міністр.





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