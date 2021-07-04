Аваков перерахував досягнення Нацполіції
Сьогодні, 4 липня 2021 року, Національна поліція України святкує рівно шість років з дня свого заснування
З цієї нагоди міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав основні, на його думку, здобутки очолюваного ним правоохоронного органу, передає Еспресо.TV.
"Шість років – це досить мало для нового правоохоронного органу, що надає суспільству якість сервісу, якого ще не було у вітчизняній історії. Проте цього часу нам вистачило, щоб виростити нову генерацію молодих амбітних керівників, які просувають подальші реформи, залучають найкращий закордонний досвід, формують команду однодумців", - пояснив міністр у себе на фейсбуці.
Що стосується конкретини, то очільник МВС України навів наступні показники.
"За шість років існування Національної поліції України:
● опрацьовано понад 47 мільйонів викликів громадян;
● розкрито понад 562 тисячі злочинів;
● проведено майже 10 тисяч спецоперацій спецпідрозділу КОРД та звільнено 129 заручників;
● припинено діяльність понад 1400 злочинних груп і організацій;
● вилучено 23 тонни наркотиків загальною вартістю 11 мільярдів гривень;
● викрито понад 30 тисяч кіберзлочинів;
● вилучено понад 38 тисяч одиниць зброї та 9 тонн вибухівки;
● розшукано та повернуто батькам понад 66 тисяч дітей;
● забезпечено безпеку під час понад 360 тисяч масових заходів, у яких взяли участь близько 100 мільйонів громадян".
"За цей час 56 тисяч поліцейських несли службу в зоні АТО/ООС", - додав міністр.
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