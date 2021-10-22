Аваков про своє здоров'я після зараження коронавірусом: "Не дочекаєтесь!"
Колишній очільник МВС Арсен Аваков прокоментував стан здоров’я під час коронавірусу
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Читаю, про себе в інтернеті, що мовляв помираю від ковіда. На щастя ні! Ні, недругам цього не дочекатися! А друзів заспокою. Так, крізь два щеплення пробився вірус. Будинки, на самоізоляції. Без важких симптомів. Сиджу, п'ю чай, дивлюся ТБ, читаю книжки. Дякую тим, хто турбується. Я в порядку. Бережіть себе", - зазначив він.
- Нагадаємо, ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков захворів на коронавірус.
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