Аваков захворів на коронавірус
Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков захворів на коронавірус
Про це заявив представник пресслужби політика Ярослав Тракало у коментарі УП.
Він зазначив, що отримавши позитивний результат тесту на коронавірус Аваков відправився на самоізоляцію.
Тракало додав, що ексміністр почувається нормально та не госпіталізувався, а перебуває вдома.
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