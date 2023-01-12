Аварія на МКС: Космонавтів повернуть на Землю наступним кораблем "Союз"
Пошкоджений космічний корабель "Союз МС-22" прибуде на Землю без екіпажу, космонавтів обіцяють повернути наступним "Союзом", який відправлять на МКС у безпілотному режимі
Про це повідомляє BBC, з посиланням на заяву Роскосмосу.
У грудні на пристикованому до МКС "Союзі МС-22" відбулася розгерметизація. Температура на кораблі піднімалася до + 40 (у житловому відсіку – до + 30), через витік охолоджуючої рідини.
"Після виникнення нештатної ситуації з кораблем "Союз МС-22" обговорювалися два варіанти запуску корабля "Союз МС-23" – у пілотованому режимі з одним космонавтом або безпілотному режимі", - розповів журналістам голова Роскосмосу Юрій Борисов.
Вибрали другий варіант – "Союз" 20 лютого повезе тільки вантаж на МКС, а потім забере екіпаж, що застряг. А "Союз МС-22" повернеться на Землю без екіпажу.
Радіатор із охолоджувальною рідиною на "Союзі МС-22" був пошкоджений при ударі "спорадичним метеороїдом", а саме "елементом космічного сміття розміром до 1 міліметра" на швидкості 7000 метрів за секунду, заявив Борисов. Версія про брак, за його словами, не підтвердилась.
НАСА, сказав глава "Роскосмосу", погодилася з рішенням про перенесення повернення екіпажу на Землю: до нього входять російські космонавти Сергій Прокоп'єв та Дмитро Петелін, а також американський астронавт Франсіско Рубіо.
- Нагадаємо, про аварію на МКС стало відомо 15 грудня.
- Причиною пошкодження міг стати метеорит, або ж заводський брак російського корабля. У Росії наголошували, що повернути космонавтів зможуть лише наприкінці лютого, коли до МКС може відправитись ще один корабель "Союз".
- NASA зверталося до SpaceX з проханням врятувати астронавтів з пошкодженого корабля.
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