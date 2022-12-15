Аварія на МКС: вихід російських астронавтів у відкритий космос скасовано

Про це пише Інтерфакс.

"Диспетчери місії оцінюють наслідки витоку охолоджувальні рідини, виявленої на кораблі "Союз МС-22", - йдеться у повідомленні МКС у соцмережі, яку веде NASA. - "Космічна станція знаходиться в хорошому стані, екіпаж 68-ї експедиції у безпеці".

Раніше в четвер у Роскосмосі повідомили про скасування виходу у відкритий космос з борту МКС російських космонавтів з технічних причин.

Як стало відомо з переговорів МКС із Землею, Центр управління польотами (ЦУП) прийняв рішення припинити роботи з виходу космонавтів у відкритий космос у зв'язку з розгерметизацією зовнішнього контуру системи охолодження корабля "Союз", пристикованого до станції.

"Корабель усередині герметичний, на станції теж повний порядок", - повідомили у ЦУП.

Космонавти Прокоп'єв і Петелін у четвер мали вийти у відкритий космос з борту МКС для проведення робіт, під час яких планували вперше залучити європейський маніпулятор ERA.

Це друге поспіль перенесення робіт у відкритому космосі за російською програмою. 25 листопада космонавти не змогли виконати роботу через нештатне функціонування помп у системі охолодження одного зі скафандрів.

Відзначимо, що одну з попередніх поломок на МКС російські космонавти латали за допомогою плівки та скотчу.

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