Аварія на МКС: вихід російських астронавтів у відкритий космос скасовано
Роботи з виходу російських космонавтів у відкритий космос скасовано у зв'язку з розгерметизацією зовнішнього контуру системи охолодження корабля "Союз", пристикованого до Міжнародної космічної станції
Про це пише Інтерфакс.
"Диспетчери місії оцінюють наслідки витоку охолоджувальні рідини, виявленої на кораблі "Союз МС-22", - йдеться у повідомленні МКС у соцмережі, яку веде NASA. - "Космічна станція знаходиться в хорошому стані, екіпаж 68-ї експедиції у безпеці".
Раніше в четвер у Роскосмосі повідомили про скасування виходу у відкритий космос з борту МКС російських космонавтів з технічних причин.
Як стало відомо з переговорів МКС із Землею, Центр управління польотами (ЦУП) прийняв рішення припинити роботи з виходу космонавтів у відкритий космос у зв'язку з розгерметизацією зовнішнього контуру системи охолодження корабля "Союз", пристикованого до станції.
"Корабель усередині герметичний, на станції теж повний порядок", - повідомили у ЦУП.
Космонавти Прокоп'єв і Петелін у четвер мали вийти у відкритий космос з борту МКС для проведення робіт, під час яких планували вперше залучити європейський маніпулятор ERA.
Це друге поспіль перенесення робіт у відкритому космосі за російською програмою. 25 листопада космонавти не змогли виконати роботу через нештатне функціонування помп у системі охолодження одного зі скафандрів.
- Відзначимо, що одну з попередніх поломок на МКС російські космонавти латали за допомогою плівки та скотчу.
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