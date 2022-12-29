Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Технології Аварія на МКС: NASA просить SpaceX врятувати астронавтів з пошкодженого корабля "Союз"

Аварія на МКС: NASA просить SpaceX врятувати астронавтів з пошкодженого корабля "Союз"

29 грудня, 2022 четвер
01:46
Технології МКС

НАСА звернулось до компанії SpaceX з проханням врятувати одного американського і двох російських астронавтів, які застрягли у пошкодженому російському кораблі "Союз" на Міжнародній космічній станції

Про це пише Reuters.

14 грудня у російського космічного корабля "Союз" через пошкодження обшивки стався витік охолоджувальної рідини. На борту апарату в цей час перебувало троє астронавтів – один американець і двоє росіян – які ще у вересні прибули на МКС для виконання 6-місячної місії.

Наразі вони перебувають у пошкодженій капсулі "Союзу", пристикованій до МКС. Люк на станцію астронавти тримають відкритим, щоб у них на кораблі не підвищувалась температура. Керівник російських пілотованих космічних програм Сергій Крикальов заявив журналістам, що температура в капсулі швидко зросте, якщо люк на станцію закрити.

Зараз до МКС також пристикований інший корабель – Crew Dragon компанії SpaceX. На ньому до станції прилетіли ще четверо астронавтів. Прохання NASA полягає в тому, чи не зможе цей апарат доставити команду "Союзу" на Землю. Але проблема в тому, що на кораблі лише чотири місця.

Раніше Роскосмос заявляв, що він також роздумує, як рятувати трьох астронавтів. Планувалось послати за ними ще один "Союз". При цьому ухвалення остаточного рішення відклали до січня.

  • Як повідомляв The Guardian причиною пошкодження міг стати метеорит, або ж заводський брак російського корабля. Внаслідок поломки в борті утворюється діра, а температура всередині зростає, що може вплинути на працездатність апарату та здоров'я астронавтів. У Росії наголошують, що повернути космонавтів зможуть лише наприкінці лютого, коли до МКС може відправитись ще один корабель "Союз".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
космос
Читайте також:
Олена Шуляк
27 грудня, 2022 вiвторок
Офіцер ЗСУ вимагає звільнити Шуляк з посади голови комітету містобудування ВРУ після її з'ясовувань стосунків у госпіталі з пораненим воїном
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
27 грудня, 2022 вiвторок
Подробиці вибухів на аеродромі "Енгельс", ситуація навколо Бахмута та як протидіяти "дружбі" Ірану та Росії. Колонка Сергія Згурця
Суровкін і Шойгу на нараді з Путіним
28 грудня, 2022 середа
"Ганьба, поразка, розвал": у РНБО відповіли на вимогу Кремля визнати анексію 4 областей у мирному плані
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.85
    Купівля 39.85
    Продаж 40.6
  • EUR
    Купівля 41.41
    Продаж 42.5
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
29 грудня
02:33
НАТО
Експерти RAND Corporation озвучили чотири сценарії імовірної атаки Росії на НАТО
02:06
Знесення пам'ятника Суворову в Одесі
Разом з монументом Катерині II в Одесі демонтували пам'ятник Суворову
01:19
Газпром
У Росії впродовж 2022 року видобуток газу впав на понад 100 млрд кубометра
00:53
вбивство
У Польщі виявили тіло вбитого українського заробітчанина
00:28
Александар Вучич
Після гарантії від США, ЄС та НАТО Вучич закликав сербів припинити протистояння у Косово
2022, середа
28 грудня
23:41
Оновлено
Українська ППО ЗСУ
ППО збила 5 "шахедів" над Дніпропетровщиною
23:35
Дрони
Під Києвом встановлять датчики, які допоможуть виявляти російські ракети та дрони
23:35
Бій Володимир Кличко - Тайсон Ф'юрі
"Я роками був одержимий цією людиною": Ф'юрі заявив, що метою його життя була перемога над Кличком
23:03
Обстріл Харківщини
Харків атакують "шахеди": під прицілом об'єкт інфраструктури, - Терехов
22:51
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
В Росії починаються ігрища "патріотів" від Шойгу. Колонка Сергія Згурця
22:45
Зеленський
"Знаходьте час на теплі слова, обійми та допомогу": Зеленський звернувся до українців
22:34
Ірина Данилович
МЗС відреагувало на "вирок" громадянській журналістці Данилович
22:33
На Авдіївському напрямку триває оперативне затишшя, але ворог накопичує резерви, - офіцер ЗСУ Прозапас
22:19
Гуттереш призначив нового координатора Чорноморської зернової ініціативи
22:15
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Росія завдала 70 ударів по Сумській області. Агресор використав артилерію, міномети та квадрокоптер
22:10
Туреччина
Представники Туреччини й Сирії вперше з 2011 року зустрілись у Москві
22:03
Огляд
світ, міжнародний огляд
Удар по пологовому Херсона, "мирний план" Пєскова та лікування безпліддя російських солдат. Світові ЗМІ про Україну 28 грудня
21:55
білоруські військові
Реальних можливостей для повторного нападу немає. У ДПСУ розповіли про кількість російських військових у Білорусі
21:38
Юлія Джима
Україна посіла 8 місце у Різдвяній гонці з біатлону
21:38
Коронавірус
Італія першою в Європі повертає тестування на коронавірус для прибулих із Китаю
21:04
Ізраїль підвищив готовність до нападу на Іран, - Bloomberg
20:56
світло
Київ найближчим часом може повернутися до планових відключень світла, - YASNO
20:49
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:39
Зеленський обговорив з міністром оборони Франції посилення обороноспроможності України
20:36
Газпром
Експорт "Газпрому" досягнув найнижчого рівня з початку століття, - Bloomberg
20:14
Суровкін і Шойгу на нараді з Путіним
"Ганьба, поразка, розвал": у РНБО відповіли на вимогу Кремля визнати анексію 4 областей у мирному плані
20:05
OPINION
Олександр Вільчинський
Звідки росте зло                               
20:00
Ексклюзив
Володимир Путін
Якщо Путін застосує тактичну ядерну зброю, його фізично буде знищено, - експостпред України Єльченко
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 308-го дня війни: рашисти втікають із Кремінної, президент обіцяє розквіт ВПК, а світ вражений світлиною із Азовсталі
19:51
Крістіан, "Зоря"
Футболіст "Зорі" перейшов у сербський клуб
19:50
Наталка Діденко
Синоптик Наталка Діденко розповіла, де 29 грудня можливі опади
19:44
Михайло Мудрик, "Шахтар", Ліга чемпіонів
"Арсенал" оптимістично налаштований щодо трансферу Мудрика, - Sky Sports
19:40
Другий "Аватар" зібрав уже понад $1 млрд у світовому прокаті
19:35
Молдова
Молдова вимкне світло в урядових будівлях на знак солідарності з Україною
19:25
На фото: система ППО
З вересня українські сили ППО збили понад 420 російських ракет і 430 дронів-камікадзе, - Повітряні сили ЗСУ
19:25
МЗС РФ
РФ оголосила персоною нон ґрата литовського посла
19:21
Литва прапор
Литва заморозила понад 85 млн євро російських і білоруських активів
19:17
ЗСУ
Війна з Росією триватиме ще кілька років – експерт із Вест-Поінту Ліам Коллінз
19:14
Карл Хуфкенс, Роман Яремчук
"Брюгге", за який грають українці Соболь та Яремчук, погнав головного тренера
19:09
Знищена техніка окупантів
ЗСУ завдали 4 авіаудари по скупченням окупантів, вразили пункти управління, склад боєприпасів і живу силу ворога
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV