Про це пише Reuters.

14 грудня у російського космічного корабля "Союз" через пошкодження обшивки стався витік охолоджувальної рідини. На борту апарату в цей час перебувало троє астронавтів – один американець і двоє росіян – які ще у вересні прибули на МКС для виконання 6-місячної місії.

Наразі вони перебувають у пошкодженій капсулі "Союзу", пристикованій до МКС. Люк на станцію астронавти тримають відкритим, щоб у них на кораблі не підвищувалась температура. Керівник російських пілотованих космічних програм Сергій Крикальов заявив журналістам, що температура в капсулі швидко зросте, якщо люк на станцію закрити.

Зараз до МКС також пристикований інший корабель – Crew Dragon компанії SpaceX. На ньому до станції прилетіли ще четверо астронавтів. Прохання NASA полягає в тому, чи не зможе цей апарат доставити команду "Союзу" на Землю. Але проблема в тому, що на кораблі лише чотири місця.

Раніше Роскосмос заявляв, що він також роздумує, як рятувати трьох астронавтів. Планувалось послати за ними ще один "Союз". При цьому ухвалення остаточного рішення відклали до січня.

Як повідомляв The Guardian причиною пошкодження міг стати метеорит, або ж заводський брак російського корабля. Внаслідок поломки в борті утворюється діра, а температура всередині зростає, що може вплинути на працездатність апарату та здоров'я астронавтів. У Росії наголошують, що повернути космонавтів зможуть лише наприкінці лютого, коли до МКС може відправитись ще один корабель "Союз".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb