Аварія на МКС: NASA просить SpaceX врятувати астронавтів з пошкодженого корабля "Союз"
НАСА звернулось до компанії SpaceX з проханням врятувати одного американського і двох російських астронавтів, які застрягли у пошкодженому російському кораблі "Союз" на Міжнародній космічній станції
Про це пише Reuters.
14 грудня у російського космічного корабля "Союз" через пошкодження обшивки стався витік охолоджувальної рідини. На борту апарату в цей час перебувало троє астронавтів – один американець і двоє росіян – які ще у вересні прибули на МКС для виконання 6-місячної місії.
Наразі вони перебувають у пошкодженій капсулі "Союзу", пристикованій до МКС. Люк на станцію астронавти тримають відкритим, щоб у них на кораблі не підвищувалась температура. Керівник російських пілотованих космічних програм Сергій Крикальов заявив журналістам, що температура в капсулі швидко зросте, якщо люк на станцію закрити.
Зараз до МКС також пристикований інший корабель – Crew Dragon компанії SpaceX. На ньому до станції прилетіли ще четверо астронавтів. Прохання NASA полягає в тому, чи не зможе цей апарат доставити команду "Союзу" на Землю. Але проблема в тому, що на кораблі лише чотири місця.
Раніше Роскосмос заявляв, що він також роздумує, як рятувати трьох астронавтів. Планувалось послати за ними ще один "Союз". При цьому ухвалення остаточного рішення відклали до січня.
- Як повідомляв The Guardian причиною пошкодження міг стати метеорит, або ж заводський брак російського корабля. Внаслідок поломки в борті утворюється діра, а температура всередині зростає, що може вплинути на працездатність апарату та здоров'я астронавтів. У Росії наголошують, що повернути космонавтів зможуть лише наприкінці лютого, коли до МКС може відправитись ще один корабель "Союз".
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