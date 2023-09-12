Аварійні посадки літаків у полях РФ частішатимуть, - Центр стратегічних комунікацій
Пасажирські літаки країн Заходу, які перебувають в російських авіапарках, доведені до аварійного стану і ситуація постійно погіршується через відсутність належного обслуговування та ремонтів
Про це повідомляє Центр стратегічної комунікації.
"Аварійні посадки літаків у полях РФ частішатимуть, що є прямим наслідком терористичної політики кремля", - пояснює Центр стратегічних комунікацій.
Річ у тому, що пасажирські перевезення в Росії здійснюють літаки країн Заходу, які РФ фактично вкрала, а саме перевела у власний реєстр авіатехніку, що перебувала в лізингу.
Російські авіакомпанії самостійно займаються техобслуговуванням та ремонтом літаків, використовуючи неоригінальні, переважно іранські, запчастини та розбираючи на деталі літаки, тому що через санкції літаки російських авіаліній не здійснюють рейси у більшість міжнародних аеропортів. Відповідно, літаки не проходять ліцензійного ремонту і техобслуговування, тому вони доведені до аварійного стану і ситуація постійно погіршується.
"Росія наражає своїх пасажирів на смертельну небезпеку, продовжуючи експлуатувати аварійні літаки", - заявляють у центрі.
- У Росії 12 вересня пасажирський літак, який прямував у напрямку Сочі - Омськ, здійснив екстрену посадку в полі в Новосибірській області. На борту перебували щонайменше 170 людей, відомо про чотирьох постраждалих.
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