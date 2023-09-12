Аварійні посадки літаків у полях РФ частішатимуть, - Центр стратегічних комунікацій

Про це повідомляє Центр стратегічної комунікації.

"Аварійні посадки літаків у полях РФ частішатимуть, що є прямим наслідком терористичної політики кремля", - пояснює Центр стратегічних комунікацій.

Річ у тому, що пасажирські перевезення в Росії здійснюють літаки країн Заходу, які РФ фактично вкрала, а саме перевела у власний реєстр авіатехніку, що перебувала в лізингу.

Російські авіакомпанії самостійно займаються техобслуговуванням та ремонтом літаків, використовуючи неоригінальні, переважно іранські, запчастини та розбираючи на деталі літаки, тому що через санкції літаки російських авіаліній не здійснюють рейси у більшість міжнародних аеропортів. Відповідно, літаки не проходять ліцензійного ремонту і техобслуговування, тому вони доведені до аварійного стану і ситуація постійно погіршується.

"Росія наражає своїх пасажирів на смертельну небезпеку, продовжуючи експлуатувати аварійні літаки", - заявляють у центрі.