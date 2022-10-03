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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Авдіївський та Бахмутський напрямки тяжкі для українських захисників, ворог намагається прострілювати наші позиції, - командир роти батальйону "Свобода" Оропай
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Авдіївський та Бахмутський напрямки тяжкі для українських захисників, ворог намагається прострілювати наші позиції, - командир роти батальйону "Свобода" Оропай

3 жовтня, 2022 понедiлок
17:24
війна з Росією

Євгеній Оропай, командир роти батальйону "Свобода" Нацгвардії України з Донеччини, зазначив, що на цей час значного просування у противника немає, він тільки не прицільно обстрілює наші позиції та прифронтові населені пункти

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Авдіївський та Бахмутський напрямки тяжкі для українських захисників, ворог здійснює спроби невдалого прострілювання наших позицій, також обстрілює міста та цивільні інфраструктурні об'єкти. Але на цей момент якогось значного просування у противника немає. Бахмут зараз захищений добре, наші позиції на місті, захисники стоять, у всіх все є. Росіяни стріляють не прицільно, не тільки по позиціях українських захисників, а й по прифронтових містах, і по Бахмуту, і по Зайцевому", - повідомив командир роти батальйону "Свобода".

Євгеній Оропай додав, що у Зайцевому дуже тяжко, бо там досі перебувають цивільні люди, а противник продовжує бомбардувати це маленьке село. До того ж ворог намагається пройти з сірої зони, хоча там поле заміноване, тобто складна ситуація.

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Україна
російська армія
ЗСУ
Нацгвардiя
Донеччина
Зайцеве
Бахмут
Військові новини
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