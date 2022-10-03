Про це він розповів в етері Еспресо.



"Авдіївський та Бахмутський напрямки тяжкі для українських захисників, ворог здійснює спроби невдалого прострілювання наших позицій, також обстрілює міста та цивільні інфраструктурні об'єкти. Але на цей момент якогось значного просування у противника немає. Бахмут зараз захищений добре, наші позиції на місті, захисники стоять, у всіх все є. Росіяни стріляють не прицільно, не тільки по позиціях українських захисників, а й по прифронтових містах, і по Бахмуту, і по Зайцевому", - повідомив командир роти батальйону "Свобода".



Євгеній Оропай додав, що у Зайцевому дуже тяжко, бо там досі перебувають цивільні люди, а противник продовжує бомбардувати це маленьке село. До того ж ворог намагається пройти з сірої зони, хоча там поле заміноване, тобто складна ситуація.

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